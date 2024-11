Quanti soldi guadagna Jasmine Paolini alle WTA Finals? Primo assegno cospicuo per il successo su Rybakina

Jasmine Paolini si è subito messa in bella mostra alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle otto migliori tenniste di questa annata agonistica. La giocatrice italiana, al debutto assoluto nell’evento che incorona la “maestra”, ha infatti sconfitto la kazaka Elena Rybakina nel primo incontro disputato sul cemento di Riad (Arabia Saudita) e ha emulato il risultato ottenuto in precedenza dalla bielorussa Aryna Sabalenka contro la cinese Qinwen Zheng.

L’azzurra ha incamerato anche 200 punti e si è così issata a quota 5.344 punti, operando il sorpasso virtuale ai danni della statunitense Coco Gauff (ora ferma a 5.230, ma domani incrocerà la connazionale Jessica Pegula). La 28enne, quest’anno finalista a Wimbledon e Roland Garros, è virtualmente la numero 3 del mondo: si preannuncia un testa a testa con Gauff per tutta la settimana, prestando attenzione a quello che succederà alle loro spalle.

Il ranking WTA sorride alla nostra portacolori e anche il suo conto corrente si rallegra per l’affermazione ottenuta oggi pomeriggio, visto che ogni vittoria nel round robin assicura 350.000 dollari statunitensi (circa 322.500 euro). Va ricordato che Jasmine Paolini aveva già guadagnato 335.000 dollari (circa 308.600 euro) per la semplice partecipazione all’evento. Il successo in semifinale verrà premiato con 1,27 milioni di dollari, mentre il sigillo nell’atto conclusivo verrà pagato con un assegno da 2,5 milioni di dollari.

QUANTO GUADAGNA PAOLINI ALLE WTA FINALS

La vittoria contro Rybakina è valsa 350.000 dollari (circa 322.500 euro).

MONTEPREMI WTA FINALS 2024

Partecipazione: 335.000 dollari (circa 308.600 euro).

Vittoria in una partita del girone: 350.000 dollari (circa 322.500 euro).

Vittoria in semifinale: 1,27 milioni di dollari (circa 1,17 milioni di euro).

Vittoria in finale: 2,5 milioni di dollari (circa 2,3 milioni di euro).

Montepremi per la campionessa imbattuta: 5,155 milioni di dollari (circa 4,75 milioni di euro).