Quando si gioca Sinner-De Minaur: orario, tv, dove vedere la partita delle ATP Finals 2024

Domani, domenica 10 novembre (non prima delle 20.30), Jannik Sinner farà il proprio esordio nelle ATP Finals 2024. Il n.1 del mondo affronterà l’australiano Alex de Minaur nel primo match valido per la fase a gironi e l’obiettivo sarà chiaramente quello di vincere, per iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso nel Master di fine anno.

Una vigilia particolarmente sentita per Sinner, caricato da tante aspettative a Torino e desideroso di conquistare per la prima volta in carriera un titolo così importante in territorio italiano. Sulla carta, i favori del pronostico sono tutti per l’altoatesino, se si prendono in considerazione i precedenti. Il bilancio dello storico parla chiaro: 7-0 in favore del n.1 ATP.

L’ultima sfida tra i due risale alla finale dell’ATP500 di Rotterdam, in cui in due parziali il nostro portacolori si è imposto. A prescindere da tutto questo, fondamentale sarà il successo per Jannik, anche per affrontare il secondo impegno di martedì con meno agitazione e più voglia di esprimere un grande tennis. Vedremo se le cose andranno proprio così.

La partita tra Jannik Sinner l’australiano Alex de Minaur, valida per il Round Robin delle ATP Finals 2024, si disputerà domani non prima delle 20.30 e sarà trasmessa in tv da Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-DE MINAUR ATP FINALS 2024

Domenica 10 novembre

Centre Court – Inizio alle 11.30

[3] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs [5] Max Purcell / Jordan Thompson

Non prima delle 14.00

[4] Daniil Medvedev vs [5] Taylor Fritz

Non prima delle 18.00

[2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [7] Harri Heliovaara / Henry Patten

Non prima delle 20.30

[1] Jannik Sinner vs [7] Alex de Minaur

PROGRAMMA SINNER-DE MINAUR ATP FINALS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport