Quando giocano Bolelli/Vavassori alle ATP Finals 2024? Date, avversari, orari, tv, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sognano il colpaccio alla vigilia delle ATP Finals 2024, che si terranno sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. La coppia azzurra vuole chiudere in bellezza una stagione già estremamente positiva, in cui però è sempre mancato l’ultimo passo per compiere il grande exploit negli eventi più prestigiosi e importanti in calendario.

Il bolognese ed il torinese vantano infatti ben due finali Slam nel 2024, a Melbourne e Parigi, oltre a tre titoli nel circuito maggiore tra ATP 250 (Buenos Aires) e ATP 500 (Halle e Pechino). Un ruolino di marcia che ha consentito al binomio tricolore di qualificarsi in scioltezza per le Finals casalinghe da numero 4 nella Race, dando una mano anche alla Nazionale italiana per superare il girone di Bologna e approdare alle Final Eight di Coppa Davis.

Bolelli/Vavassori non sono stati particolarmente fortunati nel sorteggio, ritrovandosi nel girone Bob Bryan contro i numeri 1 del seeding Marcelo Arevalo/Mate Pavic, i vincitori degli Australian Open Rohan Bopanna/Matthew Ebden ed i tedeschi Kevin Krawietz/Tim Puetz. Gli azzurri debutteranno lunedì 11 novembre alle ore 18.00 contro Bopanna/Ebden in una rivincita della finale di Melbourne.

Tutti gli incontri delle ATP Finals di Torino (singolo e doppio) verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Tennis TV, Sky Go e Now TV, ma sarà possibile vedere anche una partita al giorno (che verrà scelta di volta in volta, in base alla programmazione dei match) in chiaro su Rai2 ed in diretta streaming su Rai Play.

QUANDO GIOCANO BOLELLI/VAVASSORI ALLE ATP FINALS 2024

Lunedì 11 novembre

Ore 18.00 Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia) vs Matthew Ebden (Australia)/Rohan Bopanna (India)

Mercoledì 13 novembre

Bolelli/Vavassori, in caso di vittoria con Ebden/Bopanna, affronteranno i vincenti del match tra Arevalo/Pavic e Krawietz/Puetz. Orario da definire: o alle 11.30 o alle 18.00.

Giovedì 14 novembre

Bolelli/Vavassori concluderanno il girone contro Arevalo/Pavic o Krawietz/Puetz. Orario da definire: o alle 11.30 o alle 18.00.

CALENDARIO ATP FINALS 2024

Domenica 10 novembre – Sessione Pomeridiana 11:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Domenica 10 novembre – Sessione Serale 18:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Lunedì 11 novembre – Sessione Pomeridiana 11:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Lunedì 11 novembre – Sessione Serale 18:00 – Round robin: Doppio (Bolelli/Vavassori-Ebden/Bopanna) – Singolare (1)

Martedì 12 novembre – Sessione Pomeridiana 11:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Martedì 12 novembre – Sessione Serale 18:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Mercoledì 13 novembre – Sessione Pomeridiana 11:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Mercoledì 13 novembre – Sessione Serale 18:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Giovedì 14 novembre – Sessione Pomeridiana 11:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Giovedì 14 novembre – Sessione Serale 18:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Venerdì 15 novembre – Sessione Pomeridiana 11:30 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Venerdì 15 novembre – Sessione Serale 18:00 – Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Sabato 16 novembre – Sessione Pomeridiana – 12:00 Semifinali: Doppio (1) – Singolare (1)

Sabato 16 novembre – Sessione Serale 18:00 – Semifinali: Doppio (1) – Singolare (1)

Domenica 17 novembre – Sessione unica 15:00 – Finali: Doppio (1) – Singolare (1)

PROGRAMMA ATP FINALS: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro su Rai2.

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e Now, in chiaro su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.