Quando gioca Sinner la prossima partita alle ATP Finals? Data, avversario, possibile orario, tv

Martedì 12 novembre (ore 14.30/20.30), Jannik Sinner affronterà l’americano Taylor Fritz nel secondo incontro delle ATP Finals 2024. Il pusterese (n.1 del mondo) si è imposto all’esordio contro l’australiano Taylor Fritz con il punteggio di 6-3 6-4, non incantando sul piano del gioco, ma trovando comunque il modo per portarsi a casa il successo.

Non sarà una sfida facile la prossima in quanto lo statunitense sta vivendo un ottimo momento di forma. Fritz l’ha dimostrato, battendo piuttosto nettamente con lo score di 6-4 6-3 il russo Daniil Medvedev. Tanta solidità quella esibita dal californiano, che ha voglia di vendere la sconfitta subìta da Jannik nella Finale degli US Open di quest’anno.

Se guardiamo i precedenti, l’altoatesino è avanti 2-1 e si è imposto negli ultimi due match contro lo statunitense: nella citata partita di New York e poi nei quarti di finale del Masters1000 di Indian Wells del 2023. Il ko dell’italiano risale sempre al torneo in California nel 2022. Sulla base di quanto visto, l’azzurro sarà chiamato ad alzare il livello per piegare la resistenza del suo qualificato avversario.

La partita tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, valida per il Round Robin delle ATP Finals 2024, si terrà martedì 12 novembre (ore 14.30 oppure ore 20.30) e godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

QUANDO GIOCHERA’ SINNER LA PROSSIMA PARTITA ATP FINALS

Martedì 12 novembre

Ore 14.30/20.30 Jannik Sinner vs Taylor Fritz – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

PROGRAMMA SINNER PROSSIMA PARTITA ATP FINALS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport