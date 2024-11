Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri trionfano alla Cup Of China! Gli azzurri volano in finale

Missione compiuta. Charléne Guignard-Marco Fabbri salgono in cattedra, vincono la Cup Of China e volano alle finali del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio di figura. Gli azzurri si sono imposti con margine in occasione dell’ultimo appuntamento della rassegna itinerante in scena a Chongqing, conquistando la quarta vittoria complessiva e il quindicesimo podio consecutivo.

Gli azzurri sono scesi sul ghiaccio con l’intento evidente di voler cancellare la free di Angers, terminata con troppe incertezze. Una volontà che si è manifestata soprattutto nella prima parte del programma, pressoché perfetta e con momenti di qualità enorme. La difficoltà meglio riuscita è senza dubbio il meraviglioso sollevamento stazionario combinato con rotazionale, premiato ovviamente con un livello 4 e valutato con un trionfo di GOE.

Realizzando molto bene anche gli altri elementi, pur commettendo una leggera sbavatura nel set dei twizzles gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno raccolto 124.29 (66.51, 55.78) totalizzando 209.13 conservando dunque quattro punti di scarto rispetto ai canadesi Marjorie Lajoie-Zachary Lagha, secondi salendo violentemente di colpi con 123.63 (69.49, 54.15) per 205.16. Attenzione a questo binomio, vicinissimo alle tre coppie di punta.

Più staccati infine Christina Carreira-Anthony Ponomarenko che, malgrado il quarto libero, hanno conservato il gradino più basso del podio con 120.56 (67.36, 53.20) per 198.18.