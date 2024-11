Pattinaggio artistico: una grande Lara Naki Gutmann si piazza al 2° posto nello short del Finlandia Trophy

Lara Naki Gutmann scrive una pagina di storia importantissima per il movimento femminile italiano. La trentina ha infatti conquistato la seconda posizione in occasione dello short program del Finlandia Trophy 2024, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento nella capitale Helsinki. Si tratta di un risultato eccezionale: l’atleta di Rovereto ha così riportato l’Italia in top 3 in un segmento di specialità, risultato che mancava dal 2017, ovviamente con Carolina Kostner.

Tutto fuorché fortuito quanto successo sul ghiaccio nordico. L’allieva di Gabriele Minchio è stata infatti bravissima ad approfittare della situazione, performando il miglior corto della carriera in un parterre di concorrenti mediamente di pari livello. Notevole il modo in cui la pattinatrice italiana è riuscita nell’impresa. Gutmann ha infatti aperto il programma snocciolando una bella combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, reggendo poi l’urto con il doppio axel e inserendo in zona bonus un pregevole triplo lutz.

Ricevendo l’assegnazione di livello 4 in due delle tre trottole e nella serie di passi, l’atleta si è spinta fino a 67.06 (36.14, 30.92), cedendo il passo di un’incollatura alla giapponese Hana Yoshida, vincitrice del segmento grazie al miglior riscontro ottenuto sulle componenti del programma. Adesso però non si dovrà allentare la tensione. Anche perché sono tante le pretendenti ancora in lizza per il podio.

Staccata di un punto rispetto a Yoshida e Gutmann c’è infatti la statunitense Sarah Everhardt, piazzatasi al terzo posto con 66.28 (36.63, 29.65) vantando il tecnico più alto del lotto. Vicina anche la seconda giapponese Rino Matsuike, finita in quarta posizione con 64.82 (35.41, 30.41) per via di una caduta nel triplo flip, e la sudcoreana Ashun Yuna, quinta con 63.15 (35.95, 27.21). A queste si aggiunge anche una non particolarmente brillante Mai Mihara, sesta con 59.65 (28.97, 30.59) mancando l’appuntamento con il salto singolo.

Il libero si svolgerà domani a partire dalle 14:00. Sarà una gara tutta da vivere.