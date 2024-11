Pattinaggio artistico: Sakamoto e Chock-Bates i favoritissimi dell’NHK Trophy, occhio a Miura-Kihara

Si prospetta un menu ricchissimo in vista dell’NHK Trophy 2024, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana a Tokyo, precisamente presso il Yoyogi National Stadium. Sul ghiaccio nipponico infatti sono attesi parte di atleti pronti a disputare la seconda prova nella rassegna itinerante, così come molti all’esordio, due di questi particolarmente importanti per i colori azzurri.

Ci riferiamo chiaramente a Matteo Rizzo e Daniel Grassl, due profili che ritornano in un evento di prima fascia dopo un periodo di stop. L’altoatesino riabbraccia infatti l’amatissimo Giappone dopo l’assenza di dodici mesi dovuta alla delicata faccenda legata ai tre test antidoping mancati, mentre il gioiellino stanziato a Bergamo debutterà nel circuito dopo l’operazione all’anca che lo ha costretto a rinunciare ai Mondiali 2024.

Entrambi i pattinatori, pur con motivazioni diverse, sono motivati a ben figurare davanti al competente pubblico del Sol Levante, con l’obiettivo di mettere pressione ai diretti avversari. Attenzione perché la squadra tricolore maschile sarà completata anche da Gabriele Frangipani, pronto a mettere sul piatto quanto imparato in occasione di Skate Canada, gara chiusa al sesto posto. Di alto profilo la concorrenza, dove il più temibile è rappresentato certamente dal Vice Campione Olimpico Yuma “Piuma” Kagiyama, seguito da Kao Miura, dalla mina vagante Vladmir Litvintsev e dall’elegante statunitense Jason Brown.

In campo femminile spazio invece ad una rinata Lara Naki Gutmann, reduce da un periodo florido e motivata ad effettuare proprio in Giappone un salto di qualità. Interessante il parterre con cui si confronterà la trentina, la quale condividerà la pista con la leader Kaori Sakamoto, lcon e due sudcoreane Yelim Kim e Seoyeong Wi, con le statunitensi Bradie Tennell ed Alysa Liu e anche con concorrenti non lontane in termini di rendimento, vedi Olga Mikutina e Nina Petrokia. Tra queste, la Campionessa del Mondo in carica cercherà di staccare il pass per l’ultimo atto con un percorso netto.

Nelle coppie d’artistico attesa la sfida tra i favoriti padroni di casa Riku Miura-Ryuichi Kihara e i georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava. Per i nipponici sarà importante non solo vincere, ma anche rimanere virtualmente in scia di Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, binomio apparso in estrema condizione di forma in occasione del grand Prix de France.

Più debole la prova della danza, dove sarà una formalità per i detentori del titolo Madison Chock-Evan Bates, i quali si apprestano prenotare il volo er l’atto finale confrontandosi, tra gli altri, con team più indietro tecnicamente come Allison Reed-Saulius Ambrulevicius, Christina Carreira-Anthony Ponomarenko e Caroline Green-Micheal Parsons.