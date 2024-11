Pattinaggio artistico: Metelkina Berulava superano Miura-Kihara nelle coppie all’NHK Trophy

Blitz di Anastasiia Metelkina-Luka Berulava in terra giapponese. La coppia georgiana ha infatti vinto la prova delle coppie all’NHK Trophy, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico, superando in volata i giapponesi Riku Mira-Ryuichi Kihara, scivolati dal primo al secondo posto. Un risultato significativo, in quanto conferma il grande, precarissimo, equilibrio che sta caratterizzando la specialità in questa stagione.

Il binomio europeo, già apparso in forma in occasione del corto, ha confezionato un free limitando al massimo le sbavature, ottenendo tutti livelli 4 negli elementi a chiamata (sollevamenti, spirale e twist) ben comportandosi nelle altre difficoltà. Ad eccezione infatti dell’ambiziosa sequenza triplo salchow/doppio axel/doppio axel/, eseguita con qualche patema, il team ha rubato l’occhio nel resto del layout, proponendo anche due lanciati solidi (triplo rittberger e triplo flip) e un riscontro nei components rilevante, tanto da raccogliere 142.77 (75.43, 67.43) per 213.05, nuovo primato personale.

Più fallosa la prova dei nipponici, alle prese con un problema nella trottola d’insieme e nel triplo lutz lanciato, a cui si aggiunge anche un GOE leggermente negativo nella sequenza triplo toeloop/axel doppio axel/. La superiorità sul secondo punteggio, grande punto di forza degli atleti, non ha concesso loro di riagganciare i diretti avversari, fermandosi così a 137.55 (67.76, 69.79) per 209.45

Malgrado due cadute nei due lanciati (rittberger e flip), ad accomodarsi al terzo posto sono stati comunque gli statunitensi Ellie Kam-Danny O’Shea, i quali hanno confermato lo stesso piazzamento dello short chiudendo al terzo posto con 128.29 (65.36, 63.93) per 197.44.