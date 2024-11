Pattinaggio artistico: Memola termina al 6° posto il Grand Prix de France. Siao Him Fa vince una gara pazza

Succede davvero di tutto nel libero maschile, segmento valido per l’ultima giornata del Grand Prix De France, terzo appuntamento del Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in scena sul ghiaccio di Angers. Dopo una rimonta clamorosa infatti il padrone di casa Adam Siao Him Fa si è piazzato sul gradino più alto del podio, mentre Nikolaj Memola, malgrado il secondo free di giornata, si è dovuto accontentare della sesta posizione, salendo di quattro caselle rispetto allo short.

Segnali molto incoraggianti dal nostro azzurro che, dopo un corto viziato da due errori di peso, ha incantato il pubblico presente confezionando una performance solida, in cui ha mandato a buon fine tutti gli elementi presentati, quadruplo lutz compreso (purtroppo redarguito con la chiamata di filo non marcato). Oltre il salto da quattro giri di rotazione l’allievo di Olga Romanova ha eseguito inoltre due tripli axel, uno combinato con euler/triplo salchow, ed altri cinque tripli, attestandosi in zona 159.91 (83.99, 74.92) per il totale di 227.62.

Siao Him Fa ha invece preso il largo servendosi solo di due quadrupli, lutz e toeloop (quest’ultimo in zona bonus), di due tripli axel e di altri elementi di valore. Tuttavia l’impresa del francese, premiata con lo score di 171.68 (88.69, 82.99) per 246.58 è divenuta possibile grazie ai tanti passaggi a vuoto dei diretti avversari che, programma dopo programma, hanno vanificato il largo vantaggio ottenuto nel corto.

Così a posizionarsi al secondo posto è stato il giapponese Koshiro Shimada, quinto nel segmento più breve e inaspettatamente in top 3 con 153.42 (75.27, 78.15) per 233.84. Sorpresa anche per lo statunitense Andrew Torgashev, bravo a sbagliare meno degli altri accomodandosi sul gradino più basso con 52.10 (74.91, 77.19) per 233.64. Male il resto della truppa, a cominciare dal leader di ieri, il cinese Bojang Jin, solo ottavo con 219.05. Ma non è andata meglio all’estone Aleksandr Selevko, scivolato dalla seconda alla settima piazza con 226.11. Sali-scendi che certificano un andamento mediocre. Peccato solo che Memola non abbia avuto la possibilità di sfruttare la situazione. Con uno short pulito, era podio assicurato.