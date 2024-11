Pattinaggio artistico: Memola e Rizzo possono scrivere la storia alla Cup Of China. E Grassl attende…

Non mancheranno certamente gli spunti d’interesse nella gara maschile della Cup Of China, sesto e ultimo appuntamento per ciò che concerne la fase di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in scena questa settimana a Chongqing. Per l’occasione infatti Matteo Rizzo e Nikolaj Memola avranno la possibilità di scrivere una pagina di storia significativa italiana, portando in proiezione a dieci il numero di podi conquistati in questa rassegna itinerante.

Come si è arrivati a questo calcolo? Al momento la nostra spedizione è salita già per tre volte in top 3 nelle cinque tappe precedenti. Sul ghiaccio asiatico torneranno sia Charléne Guignard-Marco Fabbri che Sara Conti-Niccolò Macii. I danzatori partono con i favori del pronostico, mentre la coppia d’artistico è di fatto l’unica contendente rispetto ai forti teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin. Un loro piazzamento sul podio appare, a prescindere dal gradino, molto probabile.

Dando dunque per certi (facendo tutti gli scongiuri del caso) i due risultati si arriverebbe così a quota nove. Ma se Rizzo e Memola riusciranno nell’impresa si potrebbe raggiungere addirittura l’incredibile doppia cifra, qualcosa di mai visto nel nostro movimento.

Sarà facile? Certamente no. I nostri ragazzi infatti si ritroveranno al cospetto di pattinatori molto competitivi, tra cui si contano il fenomeno nipponico Shun Sato, in forte crescita nell’ultimo periodo, e il solido francese Adam Siao Him Fa. A questi due, sulla carta superiori, si aggiungono altri profili da non sottovalutare come il georgiano Nika Egadze e il kazako Mikhail Shaidorov.

Attenzione proprio a questi due ultimi nomi che, per un mero calcolo di punti, sono indissolubilmente legati anche a Daniel Grassl, in attesa di conoscere il suo destino in ottica finale. L’altoatesino al momento si trova con un piede e mezzo a Grenoble, ma per ufficializzare la sua partecipazione si dovrà sperare in una non vittoria del georgiano e del kazako. Cosa che, è doveroso dirlo, appare molto improbabile.