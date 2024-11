Pattinaggio artistico: Memola decimo dopo lo short al Grand Prix de France. Jin conduce una gara fallosissima

Comincia in salita il cammino di Nikolaj Memola al Grand Prix de France, terza tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico di scena fino a domani presso l’Iceparc di Angers. L’azzurro infatti, reduce da un periodo oltremodo tormentato, ha commesso due errori di peso nello short program individuale maschile, seguendo un andazzo generale tutt’altro che entusiasmante.

Nello specifico l’atleta seguito da Olga Romanova ha avuto un problema nel lutz, staccato fuori asse, ruotato solo di tre giri (anziché quattro) e con un arrivo problematico. Bello poi il triplo axel, elemento che ha preceduto la combinazione triplo lutz/triplo toeloop. L’altro passaggio a vuoto è arrivato invece nella trottola saltata, chiamata invalida dal pannello, fattore che ha inchiodato il suo punteggio in zona 68.71 (32.14, 36.57), valido per il decimo posto.

Quella di Memola è stata tuttavia una prestazione stranamente in linea con quella di altri concorrenti, quasi tutti molto fallosi anche se abbastanza distanti in classifica. Basti pensare che a vincere il segmento è stato un ritrovato Bojang Jin che, scendendo nel primo gruppo di lavoro, si è avvicinato ai novanta punti proponendo un quadruplo toeloop singolo, un triplo axel e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop ottenendo 88.12 (49.35, 38.77); layout speculare a quello dell’estone Aleksander Selevko, più brillante nelle components rispetto al cinese ma secondo con 85.73 (44.94, 40.79) pagando dazio in termini di GOE nell’esecuzione del toeloop e dell’ultima trottola. Non lontano poi il nipponico Kazuki Tomono, il quale pur mancando l’appuntamento con il quadruplo toeloop si è piazzato provvisoriamente sul gradino più basso del podio con 83.45 (42.89, 40.56).

Deludono inoltre anche i protagonisti più attesi, a cominciare dal grande favorito, il padrone di casa Adam Siao Him Fa, solo ottavo a causa di due cadute nel triplo axel e nel quadruplo toeloop (ottima invece la combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop) per cui si è dovuto accontentare di 74.90 (36.94, 39.96). Male anche l’elvetico Lukas Britschgi, settimo con 77.09 (38.20, 39.89) sbagliando sia il quadruplo toeloop che la catena, dove ha inserito solo un toeloop doppio in coda al triplo lutz. Il programma libero si svolgerà domani, sabato 2 novembre, a partire dalle ore 15:40.