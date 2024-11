Pattinaggio artistico: Grassl, Rizzo e Frangipani lottano per il podio dopo lo short all’NHK Trophy 2024

Sono ancora aperti i giochi nella prova maschile, penultimo segmento della prima giornata valida per l’NHK Trophy 2024, quarto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico. Dopo lo short infatti i padroni di casa Yuma Kagiyama e Kao Miura hanno preso il largo scavalcando ampiamente quota 100, mentre è bagarre per la terza posizione, dove ci sono ben quattro atleti raccolti in tre punti, tra cui anche tutti i nostri azzurri.

Andiamo con ordine. A brillare è stato chiaramente il Vice Campione Olimpico Kagiyama, artefice di una performance di grande qualità contraddistinta dall’esecuzione del quadruplo salchow, del quadruplo toeloop agganciato al triplo toeloop e del triplo axel, con cui ha toccato 105.70 (59.41, 46.29) staccando di tre lunghezze il connazionale Miura, secondo con 102.96 (58.33, 44.63) proponendo la catena quadruplo salchow/triplo toeloop, il triplo axel e il quadruplo toeloop in zona bonus, difficoltà che le hanno consentito di raggiungere 102.96 (58.33, 44.63).

Mucchio selvaggio poi per il terzo posto, precariamente occupato dal terzo giapponese in lizza, Tatsuya Tsuboi, fermatosi a quota 85.02 (48.47, 36.55). Il più vicino tra gli azzurri in questo momento è Daniel Grassl che, con un layout composto da un solo salto da quattro giri di rotazione, ha raccolto la quinta piazza con 84.01 (44.64, 39.37) staccando un quadruplo loop corto di rotazione, un triplo flip combinato con il triplo toeloop e il triplo axel. L’altoatesino, tornato alle competizioni dopo il delicato anno sabbatico, con lo score di 83.01 (44.64, 39.37) si trova al momento alle spalle dello statunitense Andrew Torgashev, quarto con 84.36 (45.70, 38.66) e davanti all’azero Vladimir Litvintsev, sesto a 81.85 (45.53, 36.32).

Attenzione poi a Matteo Rizzo, il quale ha centrato la settima piazza a causa di una caduta nel quadruplo loop (sottoruotato) con cui si è dovuto accontentare di 81.79 (42.87, 39.92). Segue di un’incollatura Gabriele Frangipani, vicinissimo a 81.33 (43.10, 38.23) perdendo leggermente terreno nel quadruplo toeloop (eseguito correttamente ma con un GOE andato in negativo) e nelle ultime due trottole. Per domani si prospetta una lotta dagli esiti imprevedibili.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE