Pattinaggio artistico: Grassl cade ma resta in corsa dopo lo short del Finlandia Trophy. Kagiyama domina

Una caduta rallenta, ma non compromette, il cammino di Daniel Grassl al Finlandia Trophy, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in scena questo weekend presso l’Ice Hall di Helsinki. L’azzurro, impegnato nella categoria individuale maschile, si è piazzato infatti al sesto posto nello short pagando dazio nella combinazione, sbavatura comunque ben bilanciata dal resto del layout.

Ma andiamo con ordine. L’allievo di Edoardo De Bernardis (che ricordiamo essere in corsa dopo aver conquistato la seconda posizione all’NHK Trophy) ha inaugurato la performance atterrando un quadruplo loop completo di rotazione, elemento che ha preceduto il tentativo di catena, andata perduta a causa di un triplo flip arrivato con step out e caduta che non gli ha concesso di agganciare il triplo toeloop pianificato.

Snocciolando poi il triplo axel in zona bonus e affrontando senza problemi trottole e sequenze di passi, l’italiano ha tenuto botta avvicinandosi a quota 80, ottenendo nello specifico 77.91 (39.78, 39.13), sette lunghezze in meno del terzo classificato Kevin Aymoz, il quale ha guadagnato 85.13 (41.82, 44.31) nonostante un passaggio a vuoto nel lutz, eseguito solo semplice. Ma tra il transalpino e Daniel figurano anche altri due atleti: stiamo parlando di Sota Yamamoto, quarto a 82.43 (43.76, 39.67) cadendo nel triplo axel, e dello svizzero Lukas Britschgi, quinto a 80.44 (39.99, 40.45)

Il segmento è stato letteralmente dominato dal meraviglioso Yuma “Piuma” Kagiyama, artefice di uno corto perfetto e impreziosito da difficoltà come sempre eccezionali. Pazzesco in tal senso il quadruplo salchow di apertura, realizzato con grande qualità, così come la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop e il triplo axel, salti con cui ha raggiunto 103.97 (58.35, 45.63). Exploit infine per Kazuki Tomono, attualmente al secondo posto con 90.78 (48.85, 41.93) grazie all’esecuzione di due quadrupli, nello specifico quadruplo toeloop/doppio toeloop e il quadruplo salchow, oltre che del triplo axel. Il libero si disputerà domani, sabato 16 novembre, a partire dalle 11:45.