Pattinaggio artistico: bella prova di Conti-Macii al Grand Prix de France. Gli azzurri secondi dopo lo short

Grande prestazione di Sara Conti-Niccolò Macii nello short program delle coppie, ultimo segmento della prima giornata valida per il Grand Prix de France, terzo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 in scena questo fine settimana sul ghiaccio di Angers. Gli azzurri, grazie a un programma molto pulito, si sono accomodati in seconda posizione attestandosi nuovamente sopra l’importante quota dei settanta punti.

Si tratta di segnali estremamente incoraggianti per gli allievi di Barbara Luoni, bravissimi ad aprire la prova stampando un triplo twist chiamato di livello 4 (unicum della gara), per poi passare in rassegna il triplo rittberger lanciato e un triplo salchow in parallelo, piatto forte della casa, eseguito senza patema alcuno. Benissimo anche il sollevamento del gruppo 4, chiamato con il massimo di livello; assegnazione non arrivata invece in occasione della sequenza di passi e della spirale, due difficoltà registrate di livello 3, fattore per cui i nostri ragazzi si sono dovuti accontentare del punteggio di 70.79 (36.74,34.05) con il miglior riscontro delle componenti del programma.

Meglio di Conti-Macii solo i teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin che, sacrificando alcuni disegni coreografici e le transition, hanno trovato la testa della classifica rubando l’occhio nei sette elementi del layout, raccogliendo livello 4 in tutte le caselle ad eccezione del twist e mettendo a referto 73.72 (40.47, 33.25). I primi due binomi possono comunque vantare un vantaggio importante rispetto al team terzo classificato. Stiamo parlando dei canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, abili ad ottenere 64.38 (33.70, 30.68) precedendo gli statunitensi Alisa Efimova-Misha Mitrofanov, quarti con 64.08 (34.39, 29.69), e gli usbechi Ekaterina Geynish-Dmitrii Chigirev, quinti con 61.38 (33.97, 27.41).

Un paio di sbavature hanno rallentato invece la corsa di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, sesti ma con ampie chance di poter centrare un piazzamento in top 3. L’esperta coppia italiana si è resa artefice di un errore nel doppio axel, dove il cavaliere ha perso l’appoggio sul filo esterno dopo aver atterrato correttamente il doppio axel, e di un atterraggio dal triplo flip lanciato molto sbilanciato in avanti. I pattinatori medaglia di bronzo agli Europei hanno così chiuso i conti con 60.74 (30.33, 31.41).

Il libero si svolgerà domani, sabato 2 novembre, a partire dalle 19:40.