Paolini: “L’aggressività è stata la chiave”. Errani: “Primi colpi fondamentali, non avevo mai vinto alle Finals”

Jasmine Paolini e Sara Errani hanno sconfitto le statunitensi Dolehide e Krawczyk nel loro incontro d’esordio in doppio alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle otto migliori coppie di questa annata agonistica. Le azzurre, capaci di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, si sono imposte in rimonta sul campo di Riad (Arabia Saudita): dopo aver perso il primo set per 1-6, le nostre portacolori hanno ribaltato la contesa imponendosi per 6-1 nella seconda frazione e poi per 10-4 nel super tie-break.

Jasmine Paolini ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Il primo set è stato davvero troppo veloce, all’inizio del secondo abbiamo cercato di essere più aggressive: bisogna farlo, soprattutto nel doppio, quindi ho cercato di colpire la palla più forte che potevo”.

Grande entusiasmo anche per Sara Errani: “Sono felicissima di giocare qui con Jasmine, che oltretutto è in gara sia in singolo che in doppio e che in questa stagione sta facendo grandi cose. La chiave del match? Come ha detto lei, dopo un primo set troppo veloce abbiamo provato ad attaccare di più e ci siamo riuscite”.

Paolini ha poi proseguito la propria analisi ai microfoni di SuperTennis: “Secondo me la chiave è stata il riuscire ad essere più aggressive, all’inizio eravamo un po’ passive: i punti qua sono corti ed è fondamentale partire bene e spingere la palla. Che dire, sono contentissima. Ho vinto ieri in singolo, abbiamo vinto oggi in doppio: non poteva andare meglio sinceramente. Però ci sono altre partite, quindi bisogna restare concentrate e cercare di far bene anche nelle prossime“.

Errani ha aggiunto: “Sono fondamentali i primi colpi: servizio, risposta, spingere subito: non ci sono scambi lunghi quindi non è facile però l’unica maniera è questa. Penso di non aver mai vinto prima un match alle Finals: primo match che gioco con lei e va subito bene. Il torneo non sarà facile ma siamo contente, sicuramente partire con una vittoria fa sicuramente bene”.