Paola Egonu torna in campo dopo l’operazione! Tra voci di mercato e il ritmo da ritrovare

Questo pomeriggio nel match tra Milano e Busto Arsizio della Serie A1 2024-2025 di volley femminile potrebbe esserci il ritorno in campo tra le fila delle padrone di casa di Paola Egonu, lontana dal campo di gioco per tutta la prima parte della stagione.

Un mese fa, infatti, l’azzurra è stata operata alle fosse nasali ed in settimana è rientrata in gruppo, venendo così convocata per il match del massimo campionato in programma alle ore 18.00. Mancano meno di due settimane al big match di campionato contro Conegliano e l’azzurra vuole farsi trovare pronta.

Allontanati ormai i rumors di mercato che la volevano in procinto di trasferirsi alla squadra turca del Vakifbank Istanbul, Egonu, il cui contratto scadrà comunque a fine stagione, potrebbe anche non giocare questa sera e poi tornare in campo direttamente martedì prossimo in Champions League.