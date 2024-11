Milano-Busto Arsizio oggi in tv, A1 volley femminile: orario, dove vederla, streaming

Oggi, domenica 10 novembre (ore 18:00), andrà in scena una sfida decisamente interessante, valida per la settima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile. Stiamo parlando del derby lombardo tra Milano e Busto Arsizio, La Numia Vero Volley, dopo l’ottimo esordio in Champions League, affronterà la squadra del momento, reduce da tre vittorie consecutive,

All’Allianz Cloud di Milano, si preannuncia un confronto molto tirato e l’Eurotek Uyba vorrà dar seguito al grande momento. Sarà la sfida numero 28 con Busto avanti 14 a 13. In campo tante ex a cominciare dal capitano di Milano, Alessia Orro, tra le fila bustocche per tre stagioni (dal 2017 al 2020). Da considerare anche coach Stefano Lavarini sulla panchina di Busto proprio nell’ultimo anno di permanenza della palleggiatrice della Nazionale.

Sono state invece tre le giocatrici dell’Eurotek Uyba ad aver indossato la maglia Vero Volley, vale a dire Jennifer Boldini, Josephine Obossa e Martina Morandi, giovane libero cresciuta nel settore giovanile del Consorzio. Orro e compagne hanno l’obiettivo di dar seguito al trend positivo dell’ultima settimana, ma per l’appunto anche Busto ha validi argomenti, tenendo conto dei successi in fila contro Pinerolo, Chieri e Scandicci, che le ha permesso alla compagine in questione di salire all’ottavo posto in classifica.

Guarda la Serie A1 di volley femminile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La partita tra Numia Vero Volley Milano ed Eurotek Uyba Busto Arsizio, valida per la settima giornata d’andata del campionato di volley femminile di Serie A1, è prevista alle ore 18.00 e sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e da VBTV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MILANO-BUSTO ARSIZIO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 10 novembre

Ore 18.00 Numia Vero Volley Milano vs Eurotek Uyba Busto Arsizio – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

PROGRAMMA MILANO-BUSTO ARSIZIO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN e VBTV

Diretta testuale: OA Sport