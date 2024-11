Pallanuoto, vince il Brescia e cade l’Ortigia nei posticipi della quarta giornata

I due posticipi della quarta giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile consegnano le vittorie di Brescia e De Akker ai danni, rispettivamente, di Florentia ed Ortigia: i lombardi restano a punteggio pieno e condividono la vetta della classifica con la Pro Recco, mentre i bolognesi conquistano i primi punti della stagione ed agganciano gli aretusei, sempre più in crisi di risultati in campionato nonostante il buon rendimento in Europa.

La sorpresa di giornata la compie il De Akker Team, finora fermo al palo, che batte l’Ortigia per 12-10 ribaltando nell’ultimo quarto un match a lungo equilibrato, ma che ad inizio terza frazione vedeva gli aretusei anche sul +2. In un finale nervoso, con i due coach espulsi e diversi giocatori fuori per raggiunto limite di falli, i bolognesi trovano il doppio vantaggio ad inizio ultima frazione e non si fanno più riprendere.

Molto più semplice il compito del Brescia, che passa per 8-21 a Firenze contro la Florentia, in un match a senso unico, indirizzato nel primo quarto (2-7) e chiuso a doppia mandata a metà gara (3-13). La seconda parte dell’incontro è di pura amministrazione per i lombardi, che restano in testa al campionato.

TABELLINI

DE AKKER TEAM-CC ORTIGIA 1928 12-10

DE AKKER TEAM: Valle, T. Abramson 1, H. Rouwenhorst 1, M. Bragantini, K. Milakovic 1, Lucci 1, Tringali, Gallo 2, A. Condemi 1, S. Luongo 5, E. Cocchi, A. Urbinati, M. Pederielli, M. Martini. All. Mistrangelo.

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 3, L. Giribaldi, G. La Rosa, S. Di Luciano, A. Bitadze, G. Marangolo 2, A. Carnesecchi 3, E. Campopiano 2, Y. Inaba, C. Napolitano, D. Ruggiero. All. Piccardo.

Arbitri: Petronilli e Romolini.

Note – Parziali: 3-3, 3-4, 3-2, 3-1. Ortigia con 12 giocatori a referto. Gallo ha fallito due rigori: uno (traversa) nel primo tempo; uno (mancata esecuzione) nel secondo tempo. Uscito per limite di falli Inaba (O) nel primo tempo. Espulso La Rosa (O) per proteste nel terzo tempo. Espulso Piccardo (O) nel quarto tempo per proteste. Espulso Mistrangelo (D) per proteste nel terzo tempo. Espulso Campopiano (O) per tre falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: De Akker 5/12 + 4 rigori, Ortigia 4/15 + 1 rigore.

RN FLORENTIA-AN BRESCIA 8-21

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco 1, C. Di Fulvio, T. De Mey 1, N. Hofmeijer, T. Turchini 1, G. Cardoni 1, S. Sordini 1, N. Benvenuti, G. Bini 3, C. Mancini, G. Gioia, F. Bambi. All. Minetti.

AN BRESCIA: T. Baggi-necchi, M. Del Basso 1, S. Guerrato 2, F. Faraglia 3, A. Balzarini 1, T. Gianazza 1, V. Dolce 2, M. Giri 1, J. Alesiani 2, F. Ferrero 5, M. Irving 3, N. Casanova, P. Borsarini. All. Bovo.

Arbitri: Pinato e Braghini.

Note – Parziali: 2-7, 1-6, 3-3, 2-5. Spettatori 150 circa. Nel terzo tempo per la Florentia in porta Gioia. Superiorità numeriche: Florentia 3/11, Brescia 4/9 + 2 rigori. Nessuno uscito per limite di falli.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE

Risultati 4a giornata

Sabato 2 novembre

RN Savona-Telimar 12-7

Pro Recco Waterpolo-Iren Genova Quinto 18-4

Pallanuoto Trieste-Roma Vis Nova Pallanuoto 11-12

Nuoto Catania-Onda Forte 14-13

CN Posillipo-Training Academy Olympic Roma 14-14

Domenica 3 novembre

De Akker Team-CC Ortigia 1928 12-10

RN Florentia-AN Brescia 8-21

Classifica dopo la 4a giornata

PRO RECCO WATERPOLO 12

AN BRESCIA 12

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 9

RN SAVONA 9

PALLANUOTO TRIESTE 7

R.N. FLORENTIA 7

CN POSILLIPO 6

TELIMAR 6

C.C. ORTIGIA 1928 3

DE AKKER TEAM 3

NUOTO CATANIA 3

IREN GENOVA QUINTO 3

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 1

ONDA FORTE 0