Pallanuoto: bene Pro Recco e RN Savona nella quarta giornata, domani l’AN Brescia

Primi cinque match per la quarta giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto al maschile. Tutto facile per la Pro Recco che vince nettamente il derby con l’Iren Genova Quinto e vola, al momento, in vetta in solitaria alla classifica a punteggio pieno. Domani in acqua l’AN Brescia per raggiungere i campioni d’Italia a quota 12.

4^ giornata

Sabato 2 novembre

RN Savona-Telimar 12-7

Pro Recco Waterpolo-Iren Genova Quinto 18-4

Pallanuoto Trieste-Roma Vis Nova Pallanuoto 11-12

Nuoto Catania-Onda Forte 14-13

CN Posillipo-T Academy Olympic Roma 14-14

Domenica 3 novembre

14:30 De Akker Team-CC Ortigia 1928

18:00 RN Florentia-AN Brescia

Classifica

PRO RECCO WATERPOLO 12

RN SAVONA 9

AN BRESCIA 9

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 9

R.N. FLORENTIA 7

PALLANUOTO TRIESTE 7

TELIMAR 6

CN POSILLIPO 6

IREN GENOVA QUINTO 3

C.C. ORTIGIA 1928 3

NUOTO CATANIA 3

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 1

ONDA FORTE 0

DE AKKER TEAM 0