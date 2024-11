Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: Trieste-Savona 10-11 nell’anticipo dell’ottava giornata

L’anticipo dell’ottava giornata della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile premia la Rari Nantes Savona, corsara a Trieste per 10-11: i liguri si portano momentaneamente al comando della classifica a quota 21, agganciando Pro Recco e Brescia, mentre gli alabardati restano al sesto posto a quota 10.

Nel primo quarto gli ospiti chiudono in vantaggio, dopo un doppio botta e risposta, con il gol del 2-3 a 3″ dal primo intervallo. Nella seconda frazione per due volte i liguri vanno sul +2, ma i giuliani tornano sempre a -1 per il 4-5 di metà gara.

Nel terzo periodo per tre volte Trieste pareggia i conti, prima di firmare il primo vantaggio del confronto sull’8-7 a 22″, ma Savona a fil di sirena centra l’8-8. Nell’ultimo quarto Savona scappa via con tre gol nei primi 4 minuti, mentre nella seconda parte della frazione la rimonta di Trieste si ferma sul -1 col definitivo 10-11.

TABELLINO

PALLANUOTO TRIESTE-RN SAVONA 10-11

PALLANUOTO TRIESTE: D. Lazovic, D. Podgornik, R. Petronio, N. Pavic, L. Marziali 2, T. Sedlmayer 1, E. Manzi, M. Mezzarobba 1, A. Razzi, V. Draskovic 4, R. Liprandi, A. Mladossich 2, P. Oliva, F. Casavola. All. Mirarchi.

RN SAVONA: G. Nicosia, N. Rocchi, L. Damonte 2, P. Figlioli 2, D. Occhione 1, V. Rizzo 1, D. Merkulov 1, L. Bruni 1, B. Erdelyi, M. Guidi 1, A. Patchaliev 2, A. Gullotta, N. Da Rold, T. Cora. All. Angelini.

Arbitri: Calabro’ e Nicolosi.

Note – Parziali: 2-3, 2-2, 4-3, 2-3. Uscito per limite di falli Merkulov (S) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Trieste 5/12 + 2 rigori e Savona 4/11 + un rigore. Ammonito il tecnico Mirarchi (T) nel secondo tempo. Spettatori: 400 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

8a giornata

Venerdì 29 novembre 2024

19:00 PALLANUOTO TRIESTE – R.N. SAVONA Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi” Diretta RAISport

Sabato 30 novembre 2024

15:00 TELIMAR – C.C. ORTIGIA 1928 Terrasini (PA) – Piscina Comunale

15:00 PRO RECCO WATERPOLO – NUOTO CATANIA Sori (GE) – Piscina Comunale

16:00 C.N. POSILLIPO – DE AKKER TEAM Napoli – Piscina Comunale “F. Scandone”

17:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – AN BRESCIA Monterotondo (RM) – Stadio del Nuoto “P. Roghi”

18:00 ONDA FORTE – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA RM Ostia – Polo Acquatico Frecciarossa

18:00 IREN GENOVA QUINTO – R.N. FLORENTIA Genova – Piscina “M. Paganuzzi”

Classifica

RN SAVONA* 21

AN BRESCIA 21

PRO RECCO WATERPOLO 21

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 18

DE AKKER TEAM 12

PALLANUOTO TRIESTE* 10

TELIMAR 10

CN POSILLIPO 9

IREN GENOVA QUINTO 7

R.N. FLORENTIA 7

C.C. ORTIGIA 1928 6

NUOTO CATANIA 3

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 1

ONDA FORTE 0

* = una partita in più