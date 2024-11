Pallanuoto: nel weekend l’ottava giornata di Serie A1. Sfide non impossibili per le prime della classe

Ottavo turno per il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Prosegue la regular season che vede un altro weekend intensissimo: si inizia di venerdì, con l’anticipo tra Trieste e Savona, poi altri sei incontri in programma sabato.

Impegni non proibitivi per le due prime della classe, ancora a punteggio pieno. Pro Recco che ospita in Liguria il Catania, mentre l’AN Brescia di Sandro Bovo vola a Roma per scontrarsi con la sorpresa di questa prima parte di stagione, la Vis Nova. Nelle zone basse della classifica c’è lo scontro diretto tra le due compagini che chiudono la graduatoria: il derby tra Onda Forte e Training Academy Olympic Roma.

Andiamo a scoprire il programma degli incontri.

OTTAVA GIORNATA

Venerdì 29 novembre:

Pallanuoto Trieste – RN Savona, 19:00

Sabato 30 novembre: