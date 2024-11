Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: Catania vince il big match con Trieste, Padova passa di misura a Cosenza

Il posticipo della sesta e l’anticipo della settima giornata della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile si giocano praticamente in contemporanea: nel primo caso Padova passa di misura a Cosenza per 8-9, mentre nel secondo Catania vince il big match contro Trieste per 12-9.

In classifica, in attesa dei match del sabato, il Catania si porta a +3 sulla SIS Roma, mentre Trieste resta terza ma scivola a -5 dalla vetta. A centro graduatoria, invece, il Cosenza resta quinto a quota 9, ma Padova sale in sesta posizione a -2 dalle calabresi.

TABELLINI

SMILE COSENZA PALLANUOTO-CS PLEBISCITO PD 8-9

SMILE COSENZA PALLANUOTO: D. Nigro, L. Stavolo, M. Ciudad Herrera, A. Mandelli, M. Misiti 3, C. Malluzzo, F. Morrone, O. Lupinogina 3, M. Le Fosse, V. Santoro 2, V. Occhione, G. Reda, M. Brandimarte, Sarro. All. Fasanella.

CS PLEBISCITO PD: L. Teani, E. Bacelle, B. Cassara’ 1, M. Schaap 2, G. Delli Guanti, N. Muissu, A. Millo 1, P. Pedley 2, Y. Al Masri, C. Meggiato 3, V. Sgro’, A. Grigolon, C. Giacon, F. Bozzolan. All. Posterivo.

Arbitri: Carrer e Iacovelli.

Note – Parziali: 2-4, 2-0, 2-2, 2-3. Uscite per limite di falli Malluzzo (C) e Millo (P) nel quarto tempo. Spettatori 200 circa.

L’EKIPE ORIZZONTE-PALLANUOTO TRIESTE 12-9

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 3, R. Jutte, G. Viacava, M. Giuffrida, D. Bettini 2, C. Andrews 2, C. Tabani 1, G. Gagliardi, E. Hardy, A. Longo, M. Leone 4, G. Condorelli, S. Moschetti. All. M. Miceli.

PALLANUOTO TRIESTE: F. Sparano, G. Citino, E. De March 2, S. Cordovani, V. Gant 2, L. Cergol, G. Klatowski 1, F. Colletta, A. Gragnolati 2, J. Vukovic 2, G. Matafora, G. Zizza, R. Apollonio, V. Koptseva. All. P. Zizza.

Arbitri: Cavallini e Zedda.

Note – Parziali: 4-2, 2-2, 4-0, 2-5. Superiorità numeriche: L’Ekipe Orizzonte 3/10 + 3 rigori realizzati, Pallanuoto Trieste 2/6. Uscite per limite di falli Gant e G. Zizza (T) e Bettini (O). Spettatori 150 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

6^ Giornata – mercoledì 27 novembre 2024

14:00 SMILE COSENZA PALLANUOTO – C.S. PLEBISCITO PD 8-9

7^ Giornata – mercoledì 27 novembre 2024

14:30 L’EKIPE ORIZZONTE – PALLANUOTO TRIESTE 12-9

Classifica

L’Ekipe Orizzonte* 18

SIS Roma 15

Pallanuoto Trieste 13

Rapallo Pallanuoto 12

Cosenza Pallanuoto 9

Plebiscito Padova 7

Brizz Nuoto 6

AGN Energia Bogliasco 1951 6

SS Lazio Nuoto** 3

Vela Nuoto Ancona 0

* = una partita in più

** = una partita in meno