Pallanuoto, Pro Recco e Brescia per la fuga in Serie A1. Trieste e Savona per restare in scia

Si giocherà tra sabato 2 e domenica 3 novembre la quarta giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile, che dopo i primi tre turni vede a punteggio pieno Pro Recco e Brescia, con le due squadre che proveranno a restare in coabitazione in vetta alla classifica.

Il programma sarà aperto sabato 2 dallo scontro tra Savona e Telimar, appaiate al quinto posto con 6 punti: i liguri sono reduci dall’impresa di Champions League in casa dell’Olympiacos e puntano a restare in scia alle prime della classe. Derby ligure tra Pro Recco e Quinto, con i campioni d’Italia che possono provare ad allungare ulteriormente in classifica.

La Pallanuoto Trieste prova a puntellare la terza piazza in un incontro comunque da non sottovalutare contro la Roma Vis Nova, mentre nelle zone calde della classifica lo scontro diretto tra Nuoto Catania ed Onda Forte permetterà ad almeno una delle due squadre di togliere lo zero alla voce punti fatti. Il Posillipo, dopo un buon inizio di stagione, punta a passare nella parte sinistra della classifica nel match interno contro l’Olympic Roma.

Domenica 3 i due posticipi vedranno l’Ortigia cercare riscatto, dopo un avvio non eccezionale in campionato, nella sfida da vincere ad ogni costo in casa del De Akker Team, mentre la Florentia, dopo aver conquistato sette punti nelle prime tre giornate, proverà a firmare quella che sarebbe l’impresa di giornata, cercando il quarto risultato utile consecutivo contro il Brescia capolista.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE

Programma 4a giornata

Sabato 2 novembre 2024

14:30 R.N. SAVONA – TELIMAR Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli”

15:00 PRO RECCO WATERPOLO – IREN GENOVA QUINTO Sori (GE) – Piscina Comunale

15:45 PALLANUOTO TRIESTE – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

16:30 NUOTO CATANIA – ONDA FORTE Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

19:30 C.N. POSILLIPO – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA Napoli – Piscina Comunale “F. Scandone”

Domenica 3 novembre 2024

15:00 DE AKKER TEAM – C.C. ORTIGIA 1928 Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

18:00 R.N. FLORENTIA – AN BRESCIA Firenze – Piscina Comunale “G. Nannini”

Classifica dopo la 3a giornata

PRO RECCO WATERPOLO 9

AN BRESCIA 9

PALLANUOTO TRIESTE 7

R.N. FLORENTIA 7

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 6

RN SAVONA 6

TELIMAR 6

CN POSILLIPO 5

C.C. ORTIGIA 1928 3

IREN GENOVA QUINTO 3

ONDA FORTE 0

DE AKKER TEAM 0

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 0

NUOTO CATANIA 0