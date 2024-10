Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: tris di vittorie per Brescia, Ortigia e Pro Recco

Tris di successi per le squadre italiane nella terza giornata dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto maschile: vince in trasferta l’Ortigia, che passa a Nea Smyrni, in Grecia, in casa del Panionios per 11-13, affermazioni interne per il Brescia, contro i croati dello Jug per 12-10, e per la Pro Recco, contro i magiari dello Szolnoki per 17-11.

Al termine del girone d’andata il Brescia comanda a punteggio pieno nel Girone A davanti ai transalpini dello Strasburgo, secondo a quota 6, così come nel Girone C la Pro Recco comanda con tre vittorie, proprio davanti ai magiari dello Szolnoki, secondi a quota 5, mentre nel Gruppo B l’Ortigia, con la vittoria nello scontro diretto odierno, si porta in solitaria al secondo posto con 6 punti alle spalle dei magiari del Vasutas, primo a quota 9.

Prestazione monstre di Inaba, che sigla 7 reti nella vittoria per 11-13 dell’Ortigia in casa del Panionios: il talentuosissimo nipponico spezza l’equilibrio dopo il 9-9 con cui si arriva all’ultimo intervallo, mettendo a segno tre gol negli ultimi otto minuti e consegnando i tre punti agli aretusei.

Spicca il poker di Balzarini nel successo del Brescia per 12-10 sui croati dello Jug Dubrovnik: i lombardi costruiscono il parziale vincente tra seconda e terza frazione, quando dal 3-3 allungano fino al 9-6 dell’ultimo intervallo. La formazione italiana controlla nell’ultimo quarto e coglie un successo pesantissimo nell’economia del girone.

Meno tirato il successo della Pro Recco, che indirizza l’incontro contro i magiari dello Szolnoki, poi vinto per 17-11, già a metà gara: preziosissima la cinquina di Cannella, il quale mette a segno le due reti che dal 5-3 della prima frazione porta sul +4 i recchelini, spaccando definitivamente il match.

EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

3a giornata

31/10 Brescia, ITA Gruppo A AN BRESCIA-VK JUG AO 12-10

31/10 Nea Smyrni, GRE Gruppo B PANIONIOS GSS-ORTIGIA 1928 11-13

31/10 Recco, ITA Gruppo C PRO RECCO-SZOLNOKI DP 17-11