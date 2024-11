Pallanuoto, Ortigia-Quinto 14-8 nel posticipo di Serie A1

Nel posticipo della settima giornata della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto rialza la testa l’Ortigia, che supera il Quinto per 14-8 e prova ad iniziare una lunga risalita verso le zone nobili della graduatoria dopo un avvio di massimo campionato ricco di insidie per gli aretusei, i quali sono appena alla seconda vittoria.

Dopo l’1-1 del primo quarto, ad incanalare la partita verso i binari dei siracusani è la seconda frazione, col quale l’Ortigia arriva a metà gara sul 6-2: decisivo il parziale di 4-0 dall’1-1, che mette al sicuro i tre punti e permette ai siciliani di amministrare.

In realtà l’Ortigia, nella seconda parte di gara amplia ancora il proprio vantaggio, arrivando dapprima sul 10-5 all’ultimo intervallo e poi chiudendo i conti sul definitivo 14-8. Gli aretusei salgono a quota 6 in classifica, mentre i liguri restano a quota 7.

TABELLINO

CC ORTIGIA 1928-IREN GENOVA QUINTO 14-8

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 4, L. Giribaldi, G. La Rosa 1, S. Di Luciano 2, G. Marangolo, G. Kalaitzis 1, A. Carnesecchi 1, E. Campopiano 3, Y. Inaba 1, F. Scordo, C. Napolitano 1, D. Ruggiero, D. Polizzi. All. Piccardo.

IREN GENOVA QUINTO: F. Ghiara, N. Gambacciani, A. Di Somma, S. Villa, F. Panerai 1, M. Perongini 1, D. Puccio 4, A. Nora, N. Figari 1, A. Massa, M. Aicardi 1, O. Veklyuk, A. Noli, F. Gandolfo. All. Bittarello.

Arbitri: Schiavo e Giacchini.

Note – Parziali: 1-1, 5-1, 4-3, 4-3. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Ortigia 3/9 + 2 rigori e Quinto 3/9.

CLASSIFICA

PRO RECCO WATERPOLO 21

AN BRESCIA 21

RN SAVONA 18

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 18

DE AKKER TEAM 12

PALLANUOTO TRIESTE 10

TELIMAR 10

CN POSILLIPO 9

IREN GENOVA QUINTO 7

R.N. FLORENTIA 7

C.C. ORTIGIA 1928 6

NUOTO CATANIA 3

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 1

ONDA FORTE 0