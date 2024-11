Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: Pro Recco prima, Ortigia ad un passo dagli ottavi

Una seconda squadra italiana passa come prima del girone agli ottavi dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto maschile al termine della quinta giornata: al Brescia, già certo del primato dopo il quarto turno, si aggiunge la Pro Recco, che resta a punteggio pieno, ma vince anche l’Ortigia, che si avvicina così al pass per la fase ad eliminazione diretta.

La Pro Recco certifica aritmeticamente il primato nel Girone C battendo per 7-4 i croati della Mladost. Recchelini subito avanti 2-0 ed ospiti mai in grado di ritornare in parità, con i liguri che chiudono sul 3-2 il primo quarto ed arrivano sul 4-2 a metà gara, per poi chiudere i conti nel terzo periodo, con l’allungo che vale il 6-3. Padroni di casa in controllo nel finale fino al definitivo 7-4.

L’Ortigia sarà padrona del proprio destino: gli aretusei piegano per 10-9 i magiari del BVSC-Manna e si portano ad un punto dal passaggio agli ottavi. Nell’ultima giornata, infatti, gli aretusei dovranno evitare la sconfitta nei tempi regolamentari contro il Panionios, già eliminato, per passare il turno, altrimenti dovranno sperare che il Vouliagmeni non vinca nei tempi regolamentari contro la compagine ungherese, già certa del primato.

Venendo alla cronaca odierna, l’Ortigia parte a razzo e va sul 3-0 grazie alla rete di Campopiano ed alla doppietta di La Rosa, chiudendo il primo quarto sul 4-2 con la marcatura di Carnesecchi. La doppietta di Inaba nella seconda frazione tiene gli aretusei sul +2 per il 6-4 di metà gara. I magiari rientrano sul pari nella terza frazione, ma Cassia firma il gol del 9-8 con cui si giunge agli ultimi 8′. Cassia dà il nuovo +2 ai siciliani, i magiari accorciano su rigore, ma non riescono a pareggiare, con l’Ortigia che fa festa sullo score conclusivo di 10-9.

Il Brescia, già certo del primo posto aritmetico nel Girone A, piega ai tiri di rigore i greci dell’Apollon Smyrnis per 16-15 dopo l’11-11 dei tempi regolamentari. Lombardi avanti 4-3 a fine primo quarto, poi gli ellenici si portano sul 4-6, ma i padroni di casa pareggiano sul 6-6 a metà gara. Non si spezza l’equilibrio nella terza frazione, chiusa sull’8-8, poi nell’ultimo quarto i greci dal 9-8 ribaltano la partita fino al 9-11, ma nell’ultimo minuto la doppietta di Giri vale l’11-11 e porta la contesa alla risoluzione dai 5 metri. Sbagliano Irving da una parte e Gardikas per gli ospiti, così si va ad oltranza: Bogdanovic sbaglia per gli ospiti ed Irving questa volta non perdona, griffando il 16-15 finale.

EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

5a giornata

21 novembre 20.00 BRESCIA-GS APOLLON SMYRNIS 16-15 dtr (11-11)

21 novembre 15.00 ORTIGIA 1928-BVSC-MANNA ABC 10-9

21 novembre 20.30 PRO RECCO-HAVK MLADOST 7-4