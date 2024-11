Pagelle slalom Gurgl 2024: Noel doppietta d’autore, ritorno di Jakobsen, pochi sorrisi per Vinatzer

PAGELLE SLALOM GURGL MASCHILE 2024

Domenica 24 novembre

CLEMENT NOEL 10: vince, rivince e convince! Il francese piazza il bi immediato dopo Levi e conferma di essere tornato ai livelli che tutti gli riconoscevamo. Dopo qualche passaggio a vuoto di troppo il transalpino è impeccabile in entrambe le manche e mette la bandierina anche su Gurgl.

KRISTOFFER JAKOBSEN 8: un gradito ritorno ai piani alti. Lo svedese centra un secondo posto davvero importante dopo una prima manche non trascendentale. La seconda metà di gara è eccellente e mette addirittura pressione a Noel. Arriverà anche la continuità?

ATLE LIE MCGRATH 7.5: podio che fa il paio con quello in gigante a Soelden. Tra i pali stretti mancava dal 14 gennaio in quel di Wengen. Un risultato, quindi, quanto mai atteso per il norvegese che disputa una prima manche di ottima fattura, mentre nella seconda gestisce un po’ troppo e Jakobsen lo beffa per un solo centesimo.

STEVEN AMIEZ 7: il 26enne francese manca il podio per 16 centesimi ma non può certo non sorridere dopo la prova di Gurgl. In zona podio a metà gara, non si ripete nella seconda manche e si ferma in quarta posizione. Ad ogni modo la Francia ha nella sua faretra un’altra freccia importante.

LOIC MEILLARD 6.5: chiude al quinto posto ma deve assolutamente mangiarsi le mani per quanto fatto nella prima manche. Solamente 14° a 1.78. Si rifà nella seconda discesa con il secondo tempo assoluto e si ferma addirittura a 17 centesimi dal podio.

HENRIK KRISTOFFERSEN 5.5: mezzo voto in meno per la pessima prima manche. Dopo aver chiuso alla grande a Levi il norvegese manca completamente la prima metà di gara chiusa in 13a posizione. Nella seconda si rimbocca le maniche e risale 7 posizioni ma è troppo poco per un campione che continua a mancare a livello di continuità.

ALEX VINATZER 5.5: mezzo voto in più di incoraggiamento. Chiude al 17° posto a 1.45 da Noel ma gli spunti per sorridere sono ben pochi. Male nella prima manche, chiusa addirittura al 25° posto a 2.21. Nella seconda fa meglio e risale 8 gradini, ma il miglior Vinatzer tra i pali stretti appare ancora lontano.