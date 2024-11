Ordine d’arrivo slalom maschile Gurgl 2024: risultati e distacchi. Noel vince di forza, Vinatzer 17°

Clement Noel ha vinto lo slalom di Gurgl, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino andata in scena nella località austriaca. Il francese, già al comando al termine della prima manche, ha giganteggiato anche nella seconda e ha prevalso con il tempo complessivo di 1:46.25.

Si tratta del secondo successo consecutivo tra i pali stretti per il fuoriclasse transalpino, che settimana scorsa aveva dettato legge a Levi e oggi ha prevalso con un vantaggio di 43 centesimi nei confronti dello svedese Kristoffer Jakobsen, mentre il norvegese Atle Lie McGrath ha terminato in terza posizione a 0.44.

Giù dal podio l’altro francese Steven Amiez (a 0.60), lo svizzero Loic Meillard (a 0.61), il norvegese Henrik Kristoffersen (a 0.70) e il britannico Dave Ryding (a 0.75). Sorprendente ottava piazza per il finlandese Eduard Hallberg, sceso con il pettorale numero 39.

Alex Vinatzer è stato il migliore italiano: 17mo a 1.45. Gli altri azzurri: Tobias Kastlunger 26mo e Stefano Gross 28mo.

ORDINE D’ARRIVO SLALOM MASCHILE GURGL

1 2 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 52.76 (1) 53.49 (20) 1:46.25 0.00 Dynastar

2 9 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 54.18 (8) 52.50 (5) 1:46.68 0.43 2.95 Fischer

3 11 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 53.64 (2) 53.05 (15) 1:46.69 0.44 3.02 Head

4 12 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA 53.70 (3) 53.15 (16) 1:46.85 0.60 4.12 Rossignol

5 4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 54.54 (14) 52.32 (2) 1:46.86 0.61 4.19 Rossignol

6 5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 54.52 (13) 52.43 (3) 1:46.95 0.70 4.81 Van deer racing

7 7 220689 RYDING Dave 1986 GBR 53.99 (5) 53.01 (14) 1:47.00 0.75 5.15 Head

8 39 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN 54.51 (11) 52.65 (6) 1:47.16 0.91 6.25 Fischer

9 10 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 53.82 (4) 53.40 (18) 1:47.22 0.97 6.66 Atomic

9 3 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 55.02 (26) 52.20 (1) 1:47.22 0.97 6.66 Van deer racing

11 30 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL 54.25 (10) 52.99 (13) 1:47.24 0.99 6.80 Head

12 8 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 54.51 (11) 52.89 (11) 1:47.40 1.15 7.90 Fischer

13 14 511996 YULE Daniel 1993 SUI 54.84 (21) 52.69 (7) 1:47.53 1.28 8.79 Fischer

14 44 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA 54.88 (23) 52.73 (9) 1:47.61 1.36 9.34 Head

15 16 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR 54.65 (16) 52.97 (12) 1:47.62 1.37 9.41 Rossignol

16 17 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO 54.08 (7) 53.56 (23) 1:47.64 1.39 9.55 Rossignol

17 18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 54.97 (25) 52.73 (9) 1:47.70 1.45 9.96 Atomic

18 21 92720 POPOV Albert 1997 BUL 54.05 (6) 53.69 (24) 1:47.74 1.49 10.24 Head

19 22 6531063 GINNIS A. 1994 GRE 55.41 (28) 52.46 (4) 1:47.87 1.62 11.13 Fischer

20 28 54348 PERTL Adrian 1996 AUT 54.74 (18) 53.31 (17) 1:48.05 1.80 12.37 Atomic

21 48 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA 54.60 (15) 53.52 (21) 1:48.12 1.87 12.85 Head

22 23 512203 NEF Tanguy 1996 SUI 54.21 (9) 53.96 (28) 1:48.17 1.92 13.19 Atomic

23 38 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR 55.47 (29) 52.71 (8) 1:48.18 1.93 13.26 Head

24 19 511983 AERNI Luca 1993 SUI 54.88 (23) 53.46 (19) 1:48.34 2.09 14.36 Fischer

25 36 54630 STURM Joshua 2001 AUT 54.66 (17) 53.84 (26) 1:48.50 2.25 15.46 Atomic

26 37 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 54.82 (20) 53.76 (25) 1:48.58 2.33 16.01 Head

27 41 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE 55.10 (27) 53.53 (22) 1:48.63 2.38 16.35 Van deer racing

28 35 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 54.84 (21) 53.87 (27) 1:48.71 2.46 16.90 Voelkl

29 20 54170 MATT Michael 1993 AUT 54.79 (19) 54.30 (29) 1:49.09 2.84 19.51 Blizzard

30 27 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 55.51 (30) 54.31 (30) 1:49.82 3.57 24.53 Rossignol