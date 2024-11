Novak Djokovic: “Murray? Volevo il coach perfetto, un vincitore di Slam e n. 1 del mondo. Sono sorpreso”

Novak Djokovic si sta preparando per farsi trovare pronto agli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio. Il fuoriclasse serbo, attualmente scivolato al settimo posto del ranking ATP dopo non aver partecipato alle ATP Finals a causa di un problema fisico, spera di mettere le mani sul trofeo per l’undicesima volta in carriera e punta a dire ancora la sua nel corso della prossima stagione.

Il ribattezzato Nole, che il prossimo 22 maggio spegnerà 38 candeline, ha deciso di farsi seguire dal britannico Andy Murray, suo ex rivale sui campi da tennis che ora ricoprirà il ruolo di allenatore del 24 volte Campione Slam: “Ho pensato molto a come avrei dovuto affrontare la prossima stagione, due mesi, ho pensato a cosa avessi bisogno in questo momento della mia carriera, perché a marzo ho interrotto la mia relazione con coach con cui avevo avuto molto successo e così ho trascorso molti mesi a chiedermi se avessi bisogno in primis di un coach e se sì quale sarebbe stato il profilo ideale”.

Novak Djokovic, che quest’anno ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha poi proseguito: “Il coach perfetto per me ora è uno che abbia affrontato le stesse esperienze che affronterò io: possibilmente un vincitore di più Grand Slam, un ex n.1 del mondo. Pensavo a diverse persone e il nome di Andy Murray è saltato fuori con il mio team e così gli ho fatto una telefonata per vedere se fosse disponibile. L’ho trovato un po’ impreparato perché non se lo aspettava ma ci siamo trovati subito e ha accettato dopo pochi giorni e io non potrei esserne più felice”.

Il balcanico ha poi concluso: “È una collaborazione che è una sorpresa per me, per tutti e per il tennis, lui è stato uno dei miei più grandi rivali, abbiamo la stessa età, abbiamo giocato negli stadi più grandi e non vedo l’ora di scendere in campo e preparami per la prossima stagione”.