NBA, risultati della notte (10 novembre): i Cavaliers fanno 11, vincono anche Bulls, Clippers e Jazz

Quattro le partite andate in scena in NBA in un sabato particolarmente ricco di emozioni. Tre di questi incontri, infatti, sono arrivati a decidersi sostanzialmente sul filo di lana, in attesa di una domenica che proporrà numerosissime emozioni e la supersfida Celtics-Bucks (anche se Milwaukee non è partita esattamente al meglio).

Continua incessante la corsa dei Cleveland Cavaliers (11-0), che per la prima volta in stagione non arrivano a 110 o più punti, ma tengono comunque a bada le ambizioni dei volitivi Brooklyn Nets (4-6). Il 105-100 finale arriva con un ultimo quarto da 35 punti e con una gran difesa, a riscattare un terzo periodo da 13-27. Decisivo ancora Evan Mobley con 23 punti e 16 rimbalzi, poi ci sono Donovan Mitchell con 22 e Darius Garland con 20. Tutto il quintetto in doppia cifra per i Nets con Cameron Johnson a 23, Cam Thomas e Dennis Schroder a 22.

Il layup sbagliato da Jakub Poeltl a 4 secondi dalla fine impedisce ai Toronto Raptors (2-8) di migliorare la propria situazione, mentre i Los Angeles Clippers (6-4) riescono a tenere in mano un match nel quale sono obbligati a contenere la rimonta dei canadesi nel finale. In questo 105-103 James Harden c’è e lo fa vedere chiaramente (24-13-7), ma bene anche Norman Powell con 23 punti. Dall’altra parte Immanuel Quickley e Ochai Agbaji scrivono 21 sul tabellino.

Seconda vittoria stagionale per gli Utah Jazz (2-7), che contengono la doppia doppia da 24 punti e 16 rimbalzi di Victor Wembanyama e superano i San Antonio Spurs (4-6) giocando un terzo periodo da 37-29 e contenendo le ambizioni dei texani nelle ultime fasi. Collin Sexton e Lauri Markkanen sono i protagonisti con 23 e 20 punti, mentre negli Spurs si distingue anche Stephon Castle a quota 23.

Infine, sono gli ultimi 12 minuti ad assicurare ai Chicago Bulls (4-6) l’unica vittoria lontano dalle mura amiche della notte, quella con gli Atlanta Hawks (4-7). Merito del parziale di 35-15 che rende efficace un match da ben 8 giocatori in doppia cifra, con Ayo Dosunmu a quota 19 partendo dalla panchina e Nikola Vucevic in doppia doppia (18-12; 18 anche per Zach LaVine e Coby White). Per gli Hawks 20 a testa di Jalen Johnson e Clint Capela, 14 con 16 assist di Trae Young e 17 di Zaccharie Risacher.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

San Antonio Spurs-Utah Jazz 110-111

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets 105-100

Atlanta Hawks-Chicago Bulls 113-125

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors 105-103