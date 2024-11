Dove vedere in tv Grecia-Italia basket femminile, Qualificazioni Europei 2025: orario, programma, streaming

Secondo impegno per l’Italbasket femminile in questa finestra delle Qualificazioni agli Europei 2025! Oggi domenica 10 novembre alle 13:45 italiane le azzurre affrontano la Grecia in trasferta a Chaldika – città non lontana dalla Capitale Atene – per la quarta giornata del gruppo I.

Le ragazze del CT Andrea Capobianco si trovano a punteggio pieno con tre successi in altrettante partite fin qui disputate, con Cecilia Zandalasini e compagne reduci dalla vittoria casalinga contro la Cechia (68-47) pochi giorni fa nella cornice del nuovo PalaSporti di Genova grazie anche agli 8 punti della giocatrice ex Fenerbahce Istanbul.

La Grecia proverà sicuramente a riscattare la sconfitta subita all’andata esattamente un anno fa in quel di Vigevano (Pavia), con le elleniche battute in trasferta dalla Germania (79-76) nella terza giornata disputata giovedì 7 novembre e attualmente al terzo posto in classifica con 1-2 di record.

Inizio del match previsto al Tasos Kampouris Hall di Chalkida (Grecia) alle 13:45 italiane – un’ora indietro rispetto al fuso della cittadina ellenica. La diretta TV sarà affidata a Sky Sport Max (Canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti del match dell’Italbasket femminile!

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2025 BASKET FEMMINILE OGGI

Domenica 10 novembre

Ore 13:45 italiane Grecia-Italia – Diretta TV su Sky Sport Max (Canale 205)

PROGRAMMA GRECIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI 2025 BASKET FEMMINILE OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Max (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport