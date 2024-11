Nba, Kyle Hines nello staff dei Brooklyn Nets

Dopo aver appeso le scarpine al chiodo, con l’addio all’Olimpia Milano quest’estate, il futuro di Kyle Hines ha preso i colori neri dei Brookyln Nets. Il leggendario centro che per anni ha dominato in Europa, infatti, entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico della franchigia, con la quale però collaborava già da alcuni mesi.

Hines, infatti, è stato assistant coach durante la Summer League, mentre negli ultimi mesi era rimasto – pur senza un ruolo ufficiale – all’interno dei Nets. Ora, invece, l’ufficialità a fianco di coach Jordi Fernandez nella speranza di far partire definitivamente quel progetto che la formazione di Brooklyn ha sognato, senza mai rendere vincente, negli ultimi anni.

Come riferisce Backdoor Podcast, al momento il ruolo dell’ex centro di Milano è “ibrido”, con Hines che “si occupa del player development con mansioni molto varie che partono dal coaching staff puro, per passare alla video room e front office, fino ad arrivare anche alla parte di scouting”. Insomma, come ha fatto sul parquet per anni, Hines spazia su tutto il campo per rendersi utile dove serve.

Kyle Tyrrel Hines, classe ’86, è cresciuto a livello di college nei UNCG Spartans e dopo essere stato scartato ai draft Nba del 2008 arriva in Italia, nella Veroli Basket, nella quale gioca per due anni in Legadue. Nel 2010 passa in Germania al Brose Bamberg, dove si mette in luce e la sua carriera esplode. Nel 2011 il passaggio all’Olympiakos con il quale conquista le sue due prime Euroleghe. Due anni dopo è la volta del CSKA Mosca, con il quale bissa i due successi in Eurolega e resta fino al 2020. Da lì il passaggio all’Olimpia Milano, di cui diventa un leader fino all’addio l’estate scorsa.