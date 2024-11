NBA, i risultati della notte (9 novembre): Cavs, 10 vittorie su 10 nella notte delle triple doppie di Jokic e Lebron

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA e sono state ben 13 le partite giocate. Diverse le sfide d’alta classifica, gli scontri affascinanti e in campo sono scesi anche i Detroit Pistons di Simone Fontecchio. Ecco come è andata.

In una delle sfide più attese della notte i Boston Celtics superano i Brooklyn Nets per 108-104 dopo un tempo supplementare. Ma hanno tanto da recriminare gli ospiti, che hanno guidato quasi tutti i quattro quarti regolari, toccando subito il +14 nel primo quarto, ma poi sono crollati. Boston che, dunque, soffre più del dovuto, aggancia i Nets nel finale, rischia di vincerla, viene portata ai supplementari dai liberi di Johnson ma poi vince grazie ai sei punti di Payton Pritchard nell’overtime, oltre ai 33 di Jayson Tatum. Vincono i Detroit Pistons di Simone Fontecchio che battono gli Atlanta Hawks per 122-121. E la decide Cunningham con un canestro a 9” dalla fine e poi la stoppata su Okongwu che chiude il discorso. Ad Atlanta non bastano i 35 punti e i 13 assist di Trae Young, mentre Fontecchio chiude con 11 punti e 5 rimbalzi in 20’.

Vincono anche i Denver Nuggets che superano i Miami Heat 135-122. Match mai in discussione, dove Denver ha guidato dalla palla a due fino al fischio finale e lo ha fatto grazie ai 30 punti, 11 rimbalzi e 14 assist del solito Nikola Jokic. Vittoria netta anche per i Memphis Grizzlies che superano i Washington Wizards 128-104. Grizzlies sempre in controllo del match in una sfida che ha visto i 39 punti di Jaren Jackson Jr., ma anche gli 11 punti, 11 rimbalzi e 10 assist di Scotty Pippen Jr.. Successo per i Cleveland Cavaliers che superano i Golden State Warriors per 136-117 e volano sul 10-0 in classifica. Anche qui match dominato dai Cavs, sempre avanti, con i Warriors incapaci di trovare soluzioni. Top scorer Darius Garland con 27 punti.

Continua l’anno nero dei Milwaukee Bucks che cadono anche in casa dei New York Knicks per 116-94. Non bastano ai Bucks i 24 punti e 12 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo contro dei Knicks guidati da un Karl-Anthony Towns da 32 punti e 11 rimbalzi. Vittoria anche per i Los Angeles Lakers che battono i Philadelphia 76ers 116-106. 76ers che hanno un acuto verso la fine del primo tempo, ma per il resto è un monologo gialloviola guidato dai 31 punti di Anthony Davis e dalla tripla doppia di LeBron James con 21 punti, 12 rimbalzi e 13 assist. Successo per i Sacramento Kings che superano i Los Angeles Clippers per 107-98, con i 31 punti di De’Aaron Fox

Infine, nelle altre partite di giornata vittoria per gli Orlando Magic sui New Orleans Pelicans per 115-88, con i 27 punti di Franz Wagner; successo per gli Charlotte Hornets che fermano la corsa degli Indiana Pacers vincendo 103-83, con i 30 punti di LaMelo Ball; vittoria anche per i Phoenix Suns in casa dei Dallas Mavericks per 113-114, con il libero di Nurkic a 1” dalla fine a fare la differenza, mentre ai Mavs non bastano i 30 punti di Luka Dončić. Vincono anche gli Oklahoma City Thunder che superano gli Houston Rockets per 126-107, con 29 punti a testa per Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren; e successo per i Minnesota Timberwolves che battono i Portland Trail Blazers 127-102 con 37 punti di Anthony Edwards.

I RISULTATI DELLA NOTTE (9 NOVEMBRE)

Charlotte Hornets – Indiana Pacers 103-83

Detroit Pistons – Atlanta Hawks 122-121

Orlando Magic – New Orleans Pelicans 115-88

Boston Celtics – Brooklyn Nets 108-104 OT

Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors 136-117

New York Knicks – Milwaukee Bucks 116-94

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 113-114

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 126-107

Memphis Grizzlies – Washington Wizards 128-104

Minnesota Timberwolves – Portland Trial Blazers 127-102

Denver Nuggets – Miami Heat 135-122

Los Angeles Lakers – Philadelphia 76ers 116-106

Sacramento Kings – Los Angeles Clippers 107-98