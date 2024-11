NBA, i risultati della notte (6 novembre): Cleveland rimane imbattuta, Denver manda ko OKC. Discreto Fontecchio

Altra nottata NBA che vede una sola squadra al comando. I Cleveland Cavaliers sono l’unica squadra imbattuta della lega: la franchigia dell’Ohio supera i New Orleans Pelicans per 122-131 con Donovan Mitchell protagonista da 29 punti e 4 assist, è la nona vittoria consecutiva in nove gare, la miglior partenza della storia della squadra.

Devono aggiungere il segno uno nella casella sconfitte gli Oklahoma City Thunder: Shai Gilgeous-Alexander (28 punti e 6 assist) e compagni si arrendono ai Denver Nuggets, che hanno firmato un parziale di 23-4 nel terzo parziale che li rimette in scia fino al combattutissimo finale: tripla doppia per Nicola Jokic con 23 punti, 20 rimbalzi e 16 assist. Con loro i Golden State Warriors, che si impongono sui campioni uscenti dei Boston Celtics: Steph Curry dominante con 27 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, mentre non bastano i 32 punti di Tatum, seconda sconfitta per la squadra del Massachussets.

Ad ovest continuano i buoni periodi di Phoenix Suns e Dallas Mavericks: la franchigia dell’Arizona supera in volata i Miami Heat, con Kevin Durant che prende per mano i suoi con 11 dei 32 punti segnati nell’ultimo parziale. Vittoria casalinga anche per i Mavs, più facile contro i Chicaco Bulls: non sorprendono più i 27 punti, 12 assist e 7 rimbalzi di Luka Doncic. Si arrendono invece i Los Angeles Lakers, in crisi senza Anthony Davis: i Memphis Grizzlies si impongono 131-114, eppur con l’infortunio di Ja Morant nel corso del terzo parziale.

Colpaccio casalingo per gli Atlanta Hawks, che batte i New York Knicks e ottiene scintille di talento dalla prima scelta assoluta Zaccharie Risacher, che chiude a 33 punti, 7 rimbalzi, 3 assist, 3 recuperi e 2 stoppate. Buon apporto di Simone Fontecchio nel ko dei suoi Detroit Pistons contro gli Charlotte Hornets per 108-107, l’azzurro chiude con 7 punti in 20′ e 3/4 al tiro.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE

Indiana Pacers-Orlando Magic 118-111

Charlotte Hornets-Detroit Pistons 108-107

Boston Celtics-Golden State Warrior 112-118

Atlanta Hawks-New Yourk Knicks 121-116

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 131-114

Houston Rockets-San Antonio SPurs 127-100

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers 122-131

Dallas Mavericks-Chicago Bulls 119-99

Phoenix Suns-Miami Heat 115-112

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 124-122

Sacramento Kings-Toronto Raptors 122-107

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers 110-98