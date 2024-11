NBA, i risultati della notte (27 novembre): Lillard e Wembanyama show nella notte dell’NBA Cup

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA e sono state cinque le partite giocate e valevoli per l’NBA Cup. E la notte ha sorriso a chi giocava lontano da casa, con quattro successi esterni su cinque. Ecco come è andata.

Continuano a vincere i Milwaukee Bucks che superano i Miami Heat per 103-106. Ma rischia Milwaukee, che dopo aver toccato il +22 nel terzo quarto subisce la rimonta degli Heat, che però mancano con Herro la tripla del sorpasso a 3” dalla fine e devono alzare bandiera bianca. Protagonista assoluto Damian Lillard con 37 punti e 12 assist. L’unica vittoria casalinga della notte arriva da Phoenix, dove i Suns liquidano i Los Angeles Lakers per 127-100. Crollano i californiani nella ripresa, dopo un primo tempo in assoluto equilibrio, e crollano sotto i colpi di Devin Booker, autore di 26 punti e 10 assist. AI Lakers non bastano i 25 punti e 15 rimbalzi di Anthony Davis, né i 18 punti e 10 assist di LeBron James.

Vittoria per i San Antonio Spurs che espugnano il campo degli Utah Jazz per 115-128. Dopo 36’ di totale equilibrio, con le due formazioni che si alternano in testa, nell’ultimo quarto scappano via gli Spurs, guidati come al solito da un Victor Wembanyama da 34 punti. Successo esterno anche per i Chicago Bulls che battono i Washington Wizards 108-127. Dura poco meno di un tempo la resistenza dei Wizards, con i Bulls che nella ripresa scappano via e dominano il parquet della capitale. Infine, successo degli Houston Rockets sui Minnesota Timberwolves per 111-117 dopo un overtime. Match equilibratissimo, che Minnesota vede sfuggire prima con il canestro di Thompson che impatta la partita nel finale e, poi, nei supplementari, con Brooks e compagni che scavano subito il solco decisivo.

