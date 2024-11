NBA, i risultati della notte (23 novembre): Golden State avanza in NBA Cup, Dallas batte Denver senza Doncic

Altra nottata NBA che va in archivio. Continuano le partite valide per la NBA Cup, con i Boston Celtics che si confermano la squadra migliore del lotto: battuti gli Washington Wizards nonostante la pessima serata al tiro da tre punti con il 24% complessivo, ci pensa Jaylen Brown con la tripla decisiva (31+11) a chiudere i conti sul 96-108.

Risorge invece Philadelphia, che batte i Brooklyn Nets e mette fine a una striscia di cinque sconfitte consecutive e che gli permette di rimanere ancora in lizza nella NBA Cup. Nel 113-98 finale è ancora grande protagonista il rookie Jared McCain, che chiude a 30 punti, rendendo inutili i 37 di Cam Johnson.

Chi è ufficialmente di nuovo in marcia è Milwaukee: quinta vittoria nelle ultime sei contro gli Indiana Pacers (129-117), con la tripla doppia di Giannis Antetokounmpo da 37 punti, 10 rimbalzi e 11 assist oltre ai 24+12 di Damian Lillard. Ottima prova balistica di Chicago, che vince la prima partita di NBA Cup battendo gli Atlanta Hawks (136-122).

Ad ovest i protagonisti sono i Golden State Warriors: terza vittoria in altrettante partite e squadra di Steve Kerr già qualificata alla fase ad eliminazione diretta grazie al 108-112 sui New Orleans Pelicans. Niente Steph Curry o Buddy Hield, la copertina è per Andrew Wiggins che chiude con 30 punti.

Dallas sa vincere anche senza Luka Doncic: i texani fanno loro il big match con i Denver Nuggets per 120-123, contenendo il ritorno di Nikola Jokic, subito in tripla doppia (33 punti, 17 rimbalzi e 10 assist); Mavs che trovano Naji Marshall in serata di grazia con 26 punti e 11/15 dal campo, oltre ai 22+13 di PJ Washington.

Occhio agli Houston Rockets: travolti i Portland Trail Blazers per 116-88, ma più che il risultato fa rumore la settima vittoria nelle ultime otto. Basta Dillon Brooks (28 punti) per spegnere le velleità degli avversari; netta anche la vittoria dei Los Angeles Clippers sui Sacramento Kings per 104-88 (22 per Harden).

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE

Washington Wizards-Boston Celtics 96-108

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets 113-98

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 129-117

Chicago Bulls-Atlanta Hawks 136-122

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors 108-112

Denver Nuggets-Dallas Mavericks 120-123

Houston Rockets-Portland Trail Blazers 116-88

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings 104-88