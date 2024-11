NBA, i risultati della notte (20 novembre): primo stop stagionale per i Cavaliers, Knecht trascina i Lakers. Thunder ko, bene Dallas

Un’altra grande notte quella appena completata in NBA, con sei partite andate in scena valide anche per la Emirates NBA Cup giunta alla seconda edizione: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, dove non sono mancate come sempre le grandi emozioni.

Prima sconfitta stagionale per i Cleveland Cavaliers (15-1), che cadono a Boston sotto i colpi dei Celtics (12-3) col punteggio di 120-117. I padroni di casa partono subito bene con un primo quarto da 26-20, incrementando il proprio vantaggio alla seconda sirena sul +17 (65-48). Cleveland nella ripresa sprofonda anche a -21 (79-58), ma non si perde d’animo e risale la china fino a rifarsi sotto dopo 36’ di gioco (93-88). Nel parziale conclusivo i Cavaliers rimangono a contatto con la possibilità di pareggiare i conti (118-115), ma i Celtics non tremano nel finale e si aggiudicano la sfida di fronte al pubblico amico per 120-117. Jayson Tatum accarezza la tripla doppia (33 punti, 12 rimbalzi e 7 assist) con 20 punti di Al Horford, mentre ai Cavaliers non bastano i 35 punti di Donovan Mitchell e la doppia doppia di Evan Mobley (22 punti e 11 rimbalzi).

Rispettano il fattore campo anche i Brooklyn Nets (6-9) che prevalgono sugli Charlotte Hornets (5-9) per 116-115. Gli ospiti escono benissimo dai blocchi con un vantaggio in doppia cifra alla prima sirena (23-37), con Brooklyn che fatica nel secondo parziale toccando anche il -17 (25-42) ma prova a limitare i danni prima del riposo di metà partita a -5 (54-59). I Nets rientrano decisamente meglio dagli spogliatoi, prendendo le redini del gioco e ribaltando l’inerzia a proprio favore (79-69). Charlotte non ci sta e rimette la freccia all’ultima pausa breve (85-87), con Brooklyn che nel finale da fondo alle energie rimaste per trovare il guizzo decisivo per il 116-115 con cui esulta per il successo interno. Cam Johnson decisivo con i suoi 34 punti, con Brandon Miller miglior realizzatore di Charlotte (29 punti) insieme a Mikal Bridges (21).

Blitz fuori casa dei Denver Nuggets (8-5) che espugnano Memphis battendo i Grizzlies (8-7) per 110-122. I campioni del 2022 provano ad imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute (24-31), riuscendo a mantenere alta l’intensità anche nel secondo quarto chiuso sul +11 (57-68). Memphis crolla nella ripresa sprofondando a -25 (58-83), con i Nuggets che non alzano il piede dall’acceleratore e rimangono a +14 alla terza sirena (78-92). Nella frazione conclusiva i Grizzlies tirano fuori l’orgoglio e provano a riaprire il match tornando a -5 (110-115), ma Denver piazza un break di 7-0 per il 110-122 con cui cala il sipario su questa sfida. Jamal Murray trascina i compagni con 27 punti insieme a Michael Porter Jr. (24 punti e 11 rimbalzi), con Santi Aldama top scorer dei Grizzlies con 28 punti e 11 rimbalzi subentrando dalla panchina.

Larga vittoria dei Dallas Mavericks (8-7) sui New Orleans Pelicans (4-11) col punteggio di 132-91. I texani innestano subito le marce alte e volano nel primo quarto (44-29), con la partita che sembra essere indirizzata sui binari giusti. New Orleans fatica a contenere l’offensiva dei padroni di casa senza riuscire al contempo a sfondare il muro difensivo, con Dallas che va all’intervallo lungo sopra di dodici lunghezze (63-51). Nella ripresa il copione del match non cambia, con i Mavericks che non mollano e continuano ad incrementare il margine fino al +28 alla terza sirena (97-69). Con il successo oramai in cassaforte Doncic e compagni possono giocare con il cronometro, con i Pelicans che non riescono nemmeno a limitare i danni e scivolano addirittura al -41 per il 132-91 con cui Dallas vince nettamente su New Orleans. Luka Doncic è il miglior realizzatore dei ‘Mavs’ con 26 punti, insieme ai 19 messi a segno da Klay Thompson – 19 punti di Trey Muprhy III e 17 di Brandon Ingram tra le fila dei Pelicans.

Non tremano in casa i San Antonio Spurs (7-8) contro gli Oklahoma City Thunder (11-4) per 110-104. Primi 12’ di gioco equilibrati (32-35), con gli ospiti che mantengono due possessi pieni di vantaggio nel secondo quarto (49-55) prima di subire la reazione dei padroni di casa per il +3 a metà partita (60-57). La ripresa si apre con un break di 11-0 in favore di San Antonio (71-57), con Oklahoma City che accusa il colpo senza riuscire a replicare agli Spurs che vanno a +16 al termine della terza frazione (93-77). Nell’ultimo quarto i texani amministrano il margine accumulato nelle frazioni precedenti (104-93), con i Thunder che riescono a rendere meno pesante il passivo per il 110-104 finale. Chris Paul piazza una doppia doppia da 14 punti e 11 assist, con Harrison Barnes che la sfiora mettendo a referto 20 punti e 8 rimbalzi – 32 punti per Shai Gilgeous-Alexander e 27 punti con 10 rimbalzi di Jalen Williams per Oklahoma City.

Nel match che chiudeva la notte NBA i Los Angeles Lakers (10-4) vincono contro gli Utah Jazz (3-11) per 124-118. La franchigia californiana parte forte con un primo quarto da 34-22, con Utah che cerca di prendere le misure sugli avversari ma non riesce a colmare il gap rimanendo a -13 alla seconda sirena (57-44). Nella terza frazione i giallo-viola continuano a martellare il ferro aggiornando costantemente il massimo vantaggio, toccato sul +22 dopo 36’ (97-75). Nel parziale conclusivo i Jazz tentano una disperata rimonta scendendo anche sotto la doppia cifra di svantaggio (12-113), con i Lakers che non mollano le mani dal manubrio per il 124-118 con cui esulta il pubblico della Crypto.com Arena. Dalton Knecht si prende la copertina con i suoi 37 punti, con 26 punti e 12 assist di un sempre efficace LeBron James. Doppia doppia anche per Anthony Davis (26 punti e 14 rimbalzi), mentre tra le fila dei Jazz 25 punti e 8 rimbalzi di Lauri Markkanen e 19 di Collin Sexton.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Emirates Cup

Girone A – Est

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets 116-115

Girone C – Est

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers 120-117

Girone B – Ovest

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans 132-91

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 110-104

Girone C – Ovest

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets 110-122

Los Angeles Lakers-Utah Jazz 124-118