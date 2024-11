NBA, i risultati della notte (2 novembre): LeBron James scrive altri pezzi di storia, un buon Fontecchio non salva i Pistons

Nove partite, parecchio da raccontare e record in buona abbondanza nella notte NBA. Tutti gli elementi per scrivere pezzi di storia sono stati portati in campo nella notte sui parquet sia a stelle e strisce che appena un po’ più su (leggere alla voce Canada).

I New York Knicks (3-2) non sono particolarmente teneri nei confronti dei Detroit Pistons (1-5): 98-128 con un primo quarto da 13-39 e tutto già finito. 36 i punti di Jalen Brunson e 21 con 11 rimbalzi quelli di Karl-Anthony Towns, 22 quelli di Cade Cunningham. Tra i pochi Pistons a salvarsi Simone Fontecchio, con 12 punti in quasi 20 minuti. Nel mentre, con Paolo Banchero assente gli Orlando Magic (3-3) sono costretti a cedere ai Cleveland Cavaliers (6-0), alla miglior partenza dai Milwaukee Bucks 2022-2023. Nel 120-109 ci sono 25 punti di Darius Garland e 22 di Donovan Mitchell, a contrastare con successo i 28 di Jalen Suggs. Un match già ben indirizzato dal 34-18 del primo periodo e chiuso 120-109.

Per i Boston Celtics (5-1) quasi ordinaria amministrazione sugli Charlotte Hornets (2-3): 109-124 con primi due quarti da 25-40 per gli ospiti e 42-31 per i padroni di casa. Serve così un 32-23 nell’ultimo per chiudere la questione in modo reale, con 31 e 11 rimbalzi di Jayson Tatum e 25 di Jaylen Brown contro i 31 di LaMelo Ball. La storia, però, la fa LeBron James: nel 125-131 dei Los Angelse Lakers (4-2) sui Toronto Raptors (1-5) realizza 27 punti e 10 assist con 10 palle perse. A 39 anni e 307 giorni è il più avanti con l’età a riuscire in un 25+10 assist senza perse.. Il vero MVP di serata, però, rimane Anthony Davis (38+11). dall’altra parte 33 e 12 assist di RJ Barrett.

I Brooklyn Nets (3-3) vengono a capo dei Chicago Bulls (3-3) con un ultimo quarto non certo bello, ma senz’altro efficace. 120-112 il finale con 32 punti di Cam Thomas da una parte e 28 con 11 rimbalzi di Nikola Vucevic (a rischio di perdita del passaporto montenegrino) dall’altra. Per i Sacramento Kings (3-2) arriva una buona vittoria in casa degli Atlanta Hawks (2-4): 115-123 con 31 punti di De’Aaron Fox e doppie doppie di Domantas Sabonis (15+14) e Keegan Murray (14+10). Per gli Hawks 25 e 12 assist di Trae Young e 23 dalla panchina di Garrison Mathews.

Per i New Orleans Pelicans (3-3) successo casalingo contro gli Indiana Pacers (2-4): 125-118 maturato pressoché tutto nel terzo quarto con un grande Zion Williamson da 34 punti e 10 assist, quasi ad aver ritrovato una superstar. Sette in doppia cifra per i Pacers, Ben Sheppard il migliore con 20 punti. Nel 119-116 che funge da finale thriller per i Minnesota Timberwolves (3-2) sui Denver Nuggets (2-3) c’è il marchio di Anthony Edwards: 29 punti e soprattutto l’approdo a 29 triple in 5 partite: di recente ha iniziato meglio una stagione solo il re del tiro dall’arco, Steph Curry. Per i Nuggets 26, 9 rimbalzi e 13 assist di Nikola Jokic. Infine, i Portland Trail Blazers (2-4) finiscono travolti per 114-137 dagli Oklahoma City Thunder (5-0) per 114-137, anche in virtù dei 30 punti di Shai Gilgeous-Alexander e dei 22 di Jalen Williams; per i Blazers 17 di Jerami Grant.

