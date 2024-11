NBA, i risultati della notte (2 novembre): Cleveland e Oklahoma City rimangono imbattute, Philadelphia sempre più giù

Altra nottata NBA con i Cleveland Cavaliers e gli Oklahoma City Thunder che confermano la loro imbattibilità. La franchigia dell’Ohio vince all’ultimo secondo il big match ad est contro i Milwaukee Bucks, venendo premiata dal buzzer beater di Donovan Mitchell, autore di una prova da 30 punti, rispondendo a Damian Lillard che ne aveva messi 41 con 9 assist e la quasi tripla doppia di Giannis Antetokounmpo (34 punti, 16 rimbalzi e 9 assist). Per Oklahoma invece basta un buon secondo tempo per avere la meglio sui Los Angeles Clippers, con l’ex di turno Shai Gilgeous-Alexander che sale in cattedra con 25 punti e 9 assist.

Vittoria anche per i Boston Celtics, che superano gli Charlotte Hornets nonostante l’assenza di Jaylen Brown; basta il solito Jayson Tatum da 29 punti (ma con 1/9 da tre) e un Payton Pritchard da 22 punti. Tornando ad ovest, Phoenix rischia un po’ ma ha la meglio sui Portland Trail Blazers con le prove muscolari di Devin Booker (28 punti, 9 rimbalzi e altrettanti assist) e Kevin Durant (21 punti e 9 rimbalzi). Prima vittoria convincente in stagione per Denver, che ringraziano il solito Nikola Jokic da 27 punti, 16 rimbalzi e 9 assist per sconfiggere gli Utah Jazz.

Continua la crisi dei Philadelphia 76ers, che soffrono senza Joel Embiid e Paul George: terza sconfitta in fila per loro, con Memphis che domina la sfida con i 27 punti di Jaren Jackson e i 20 di Jay Huff. Tornano invece a vincere i Toronto Raptors, che si impongono all’overtime sui Sacramento Kings (24 per Chris Boucher), mentre i Golden State Warriors trovano ancora una volta in Buddy Hield il loro Steph Curry: 27 punti per lui con 6/10 da tre e quinta vittoria stagionale contro gli Houston Rockets.

Sorpresa invece in Texas, dove i Minnesota Timberwolves, provati dal back to back di Denver, scivolano contro i San Antonio Spurs: sugli scudi ci va Chris Paul con 15 punti e 13 assist. A Città del Messico invece i Miami Heat fanno di un sol boccone degli Washington Wizards, Jimmy Butler fa il Butler con 18 punti e 8 rimbalzi, buona prova del rookie Alexander Sarr (17+6)

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE

Charlotte Hornets-Boston Celtics 103-13

Toronto Raptors-Sacramento Kings 131-128

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 107-124

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 113-103

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers 113-114

Houston Rockets-Golden State Warriors 121-127

Washington Wizards-Miami Heat 98-118

Denver Nuggets-Utah Jazz 129-103

Los Angeles Clippers- Oklahoma City Thunder 92-105

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 103-97