NBA, i risultati della notte (19 novembre): frena Golden State coi Clippers, tornano al successo i Bucks

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA e sono state otto le partite giocate. Diverse le sfide da non perdere e gli scontri tra titani e in campo sono scesi anche i Detroit Pistons di Simone Fontecchio. Ecco come è andata.

Vittoria esterna di peso per i Chicago Bulls che superano i Detroit Pistons per 112-122. Match che ha visto i Bulls quasi sempre avanti, con Detroit che nell’ultimo quarto chiude un gap di oltre 10 punti, ma poi crolla sotto i colpi di Nikola Vučević, che chiude con 29 punti e 12 rimbalzi. A Detroit non bastano i 26 punti e 10 assist di Cade Cunningham, mentre è stata una serata senza acuti per Simone Fontecchio, che chiude con 7 punti in 15 minuti di gioco. Vittoria per i Miami Heat che superano i Philadelphia 76ers per 106-89. Match folle, equilibratissimo nel primo e nel terzo quarto, ma che nel secondo vede i 76ers scappare via sul +19, mentre nell’ultimo parziale sono gli Heat a dominare, anche grazie ai 30 punti di Jimmy Butler.

Vittoria netta anche per i New York Knicks che superano i Washington Wizards per 134-106. Match mai in discussione, con un ottimo gioco di squadra dei Knicks, ma dove spiccano i 26 punti e 11 assist di Jalen Brunson e i 24 punti e 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns. Tornano al successo i Toronto Raptors che hanno la meglio degli Indiana Pacers per 130-119, con i Pacers che reggono un quarto e mezzo e poi cedono sotto i colpi di RJ Barrett, autore di 39 punti. Tornano al successo anche i Milwaukee Bucks che superano di misura gli Houston Rockets per 101-100. Milwaukee che vede gli ennesimi fantasmi sul -6 a 2’ dalla fine, ma poi due liberi di Lillard e la tripla di Green significano -1. E a 4” dalla sirena è Lillard a mettere il canestro della vittoria, in un match dove il top scorer, con 27 punti, è però Brook Lopez.

Successo esterno per gli Orlando Magic che espugnano il campo dei Phoenix Suns per 99-109. Match sempre in controllo della squadra della Florida, che firma il successo numero 9 in stagione grazie ai 32 punti e 8 assist di Franz Wagner. Soffrono, ma si impongono di misura gli Atlanta Hawks che espugnano il campo dei Sacramento Kings per 108-109. Decisivi i tre punti che mette a segno Capela tra i 2’10” e l’1’41” dalla fine, che valgono il +3 per gli ospiti. Che poi si bloccano, ma non rimonta Sacramento e Hawks che tornano al successo. Nell’ultimo match di giornata, infine, vittoria dei Los Angeles Clippers nel derby californiano sui Golden State Warriors per 102-99. Non riesce a Curry e compagni la rimonta nel finale e non bastano i 26 punti di Stephen Curry. Per i Clippers show di James Harden che chiude con 12 punti, ma soprattutto con 16 assist.

I RISULTATI DELLA NOTTE (19 NOVEMBRE)

Detroit Pistons – Chicago Bulls 112-122

Miami Heat – Philadelphia 76ers 106-89

New York Knicks – Washington Wizards 134-106

Toronto Raptors – Indiana Pacers 130-119

Milwaukee Bucks – Houston Rockets 101-100

Phoenix Suns – Orlando Magic 99-109

Sacramento Kings – Atlanta Hawks 108-109

Los Angeles Clippers – Golden State Warriors 102-99