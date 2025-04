NBA Playoff 2025, i risultati della notte (23 aprile): i Lakers impattano la serie coi Wolves

Continuano i playoff NBA 2025 e questa notte si sono disputate tre partite valide come gara-2. Il programma si è aperto con il secondo successo per gli Indiana Pacers che hanno battuto i Milwaukee Bucks per 123-115, portandosi sul 2-0 nella serie. Pacers che guidano il match tutto il tempo, ma che nel finale rischiano grosso, con i Bucks che tornano a -2, ma l’ultima fiammata spegne i sogni di Milwaukee. Non bastano ai Bucks i 34 punti e 18 rimbalzi del solito Giannis Antetokounmpo, mentre per Indiana ci sono i 24 punti e 11 rimbalzi di Pascal Siakam.

Volano sul 2-0 anche gli Oklahoma City Thunder che bissano il successo di gara-1 superando i Memphis Grizzlies per 118-99. Come per i Pacers, anche OCT domina dall’inizio alla fine il match e mette, anche psicologicamente, una seria ipoteca sul passaggio del turno. A guidare i Thunder sono stati Shai Gilgeous-Alexander con 27 punti, Jalen Williams con 24 e Chet Holmgren con 20 punti e 11 rimbalzi. Per i Grizzlies ci sono i 26 punti di Jaren Jackson Jr. e i 23 di Ja Morant.

Nell’ultimo match di nottata arriva il pareggio nella serie dei Los Angeles Lakers che si rifanno dopo lo shock dell’esordio e battono i Minnesota Timberwolves 94-85. Californiani che dopo un avvio lento cambiano subito marcia e questa volta non si lasciano sorprendere dai Wolves. Protagonista della serata è Luka Dončić che guida i Lakers sfiorano la tripla doppia con 31 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Doppia doppia anche per LeBron James con 21 punti e 11 rimbalzi.

RISULTATI NBA PLAYOFF 2025 (23 APRILE)

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 123-115 (serie 2-0)

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 118-99 (serie 2-0)

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 94-85 (serie 1-1)