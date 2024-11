NBA, i risultati della notte (17 novembre). Quinto successo di fila per i Lakers, Tatum trascina Boston, torna a vincere Dallas

Sono cinque le partite della notte NBA. Continua l’ottimo momento dei Los Angeles Lakers, arrivati alla quinta vittoria consecutiva dopo il successo sui New Orleans Pelicans per 104-99. Una vittoria arrivata in rimonta, grazie soprattutto al parziale di 29-15 nel terzo quarto. Anthony Davis mette a referto una doppia doppia da 31 punti e 14 rimbalzi, mentre LeBron James chiude con 21 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Decisivo, però, il career high del sempre più convincente rookie Dalton Knecht, che firma 27 punti con 10/17 dal campo. A New Orleans non sono bastati i 32 punti e 8 assist di Brandon Ingram.

Una pazzesca tripla allo scadere del primo tempo supplementare di Jayson Tatum regala la vittoria ai Boston Celtics sui Toronto Raptors. Finisce 126-123 per i campioni NBA in carica, che soffrono decisamente molto più del previsto contro la squadra che ha il peggior record della Eastern Conference ed è arrivata al settimo ko di fila. Tatum sfiora la tripla doppia, chiudendo con 24 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, mentre la tripla doppia la firma per Toronto RJ Barrett con 25 punti, 15 assist e 10 rimbalzi.

Altro finale in volata quello tra Charlotte e Milwaukee. A fare festa sono gli Hornets per 115-114 in un match che si è deciso davvero negli ultimi secondi, con i padroni di casa avanti con i liberi di LaMelo Ball e poi con gli ospiti traditi dal jumper di Giannis Antetokounmpo che viene respinto dal ferro. Il greco era stato dominante con una tripla doppia da 22 punti, 15 rimbalzi e 12 assist, mentre dall’altra parte proprio Ball è statato il migliore con 26 punti a referto.

Dopo quattro sconfitte consecutive i Dallas Mavericks tornano a vincere e lo fanno nel derby texano contro i San Antonio Spurs. Netto successo dei Mavs per 110-93, che prendono il controllo definitivo della partita in un terzo quarto da 38-18. Doncic si limita a 16 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, mentre i migliori sono Kyrie Irving e Daniel Gafford, entrambi con 22 punti a referto. San Antonio paga sicuramente l’assenza di Victor Wembanyama, con Zach Collins che risulta il miglior marcatore con 20 punti.

Momento magico per De’Aaron Fox. Ieri i 60 punti nella sconfitta contro Minnesota (record di franchigia), oggi i 49 punti con cui Sacramento riesce a battere 121-117 gli Utah Jazz, nonostante le assenze di Domantas Sabonis e DeMar DeRozan. Fox diventa così il giocatore con più punti segnati (109) nella storia dei Kings nel back-to-back. Dall’altra parte a Utah non è bastato un Lauri Markkanen da 25 punti.

RISULTATI NBA 2024-2025 (17 NOVEMBRE)

Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks 115-114

Boston Celtics – Toronto Raptors 126-123 d.t.s

New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers 99-104

Dallas Mavericks – San Antonio Spurs 110-93

Sacramento Kings – Utah Jazz 121-117