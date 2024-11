NBA, i risultati della notte (1° novembre): Bucks, crisi infinita. Ja Morant, tripla doppia per i Grizzlies

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA e sono state quattro le partite giocate. In campo sono scesi i Memphis Grizzlies, i Milwaukee Bucks, i Dallas Mavericks, gli Houston Rockets, gli Utah Jazz, i San Antonio Spurs, i Los Angeles Clippers e i Phoenix Suns. Non si ferma la crisi dei Milwaukee Bucks, che portano a casa il quarto ko stagionale perdendo con i Memphis Grizzlies per 122-99. Match mai in discussione, con i Grizzlies che prendono il comando nel primo quarto e scappano via, trascinati da uno Ja Morant da 26 punti, 10 rimbalzi e 14 assist. Non bastano ai Bucks, invece, i 37 punti e 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.

Cadono in casa i Dallas Mavericks, che cedono agli Houston Rockets per 102-108. Vittoria che poteva essere più larga nel derby texano, con Houston che tocca anche il +23 nel terzo quarto, guidato da Jalen Green che chiude in doppia doppia con 23 punti e 12 rimbalzi. A Dallas non bastano i 29 punti di Luka Doncic.

Vittoria esterna anche per i San Antonio Spurs che espugnano il campo degli Utah Jazz per 88-106. Utah che resta in partita per un tempo, il primo, dove va avanti anche di 11 punti, ma poi sale in cattedra un maestoso Victor Wembanyama che guida gli Spurs con 25 punti, 9 rimbalzi, ma anche 7 assist, 5 rubate e 5 stoppate.

Cadono in casa, infine, anche i Los Angeles Clippers che cedono ai Phoenix Suns per 119-125. Vittoria in rimonta per i Suns, che si trovano anche a -21 a inizio ripresa, ma poi ricuciono il gap e nell’ultimo parziale passano avanti e non si guardano più indietro. Merito di un Devin Booker che trova la serata giusta per mettere a referto 40 punti, mentre in casa Clippers non basta la doppia doppia di James Harden con 25 punti e 13 assist.

I RISULTATI DELLA NOTTE (1 NOVEMBRE)

Memphis Grizzlies – Milwaukee Bucks 122-99

Dallas Mavericks – Houston Rockets 102-108

Utah Jazz – San Antonio Spurs 88-106

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns 119-125