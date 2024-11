Nations League calcio, la classifica del girone dell’Italia prima della Francia

L’Italia s’è desta. La Nations League 2024-2025 può dirci di averci ridato una Nazionale competitiva dopo un Europeo giocato al di sotto delle proprie possibilità e con il torneo ‘di preparazione’ alle qualificazioni Mondiali che ha visto gli azzurri nuovamente protagonsti, conquistando l’accesso ai quarti di finale con uno dei primi due posti nel gruppo 2 e con la possibilità di chiudere i conti contro la Francia questa sera.

Gli azzurri sono in testa con 13 punti, frutto di quattro vittorie ed un pareggio in cinque partite, con la ‘non vittoria’ arrivata nel match di andata contro il Belgio dopo essere stati sopra 2-0 fino all’espulsione di Pellegrini. E stasera basta un pareggio, o anche una sconfitta di misura, per tenere il primo posto in tasca.

I transalpini vengono infatti da un pareggio contro Israele e ora sono a 10 punti, costretti dunque a vincere con almeno due reti per poter superare l’Italia in testa al gruppo 2. Belgio terzo con soli quattro punti e nel caso giocherebbe lo spareggio per rimanere nella Lega A della Nations League, Israele quarto a un punto.

Per l’Italia il primo posto conterebbe per due aspetti. Il primo riguarda la Nations League stessa: con il primo posto si eviterebbero Portogallo, Germania e Spagna ai quarti di finale, già certe del primato nel proprio girone. E in secondo luogo il primo posto garantirebbe, in caso di flop nelle qualificazioni Mondiali, un posto agli spareggi.

NATIONS LEAGUE, LA CLASSIFICA DEL GIRONE DELL’ITALIA