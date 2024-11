NASCAR, Allgaier e Majeski si dividono a Phoenix il titolo Xfinity e Truck Series

Justin Allgaier e Ty Majeski sono i nuovi campioni della NASCAR Xfinity e Truck Series, rispettivamente la ‘F2’ e la ‘F3’ per quanto riguarda la nota serie americana riservata alle stock car. Le due categorie nazionali si sono conclude questo week-end a Phoenix in Arizona precedendo di alcune ore il Championship 4 valido per la NASCAR Cup Series.

Il primo, 38enne nativo di Spaulding (Illinois), ha spezzato una vera e propria maledizione riuscendo ad imporsi nel Championship 4 per la prima volta dopo sei tentativi falliti tra Homestead-Miami e Phoenix Raceway. Il #7 di JR Motorsport trionfa contro il campione 2023 Cole Custer (Stewart-Haas Racing Ford #00), AJ Allmendinger (Kaulig Racing Chevrolet #16) e Austin Hill (RCR Chevrolet #21) dopo una rimonta clamorosa in seguito ad una sanzione rimediata a meno di 100 giri dalla fine per un’infrazione in fase di ripartenza.

Il veterano alfiere di JR Motorsport ha saputo recuperare sui rivali prima di intraprendere una bella lotta contro Custer per il successo finale. Tutto si è deciso nei due overtime conclusivi, il secondo controllato da Allgaier che solamente nell’ultima curva ha lasciato passare la Ford Mustang #98 Stewart-Haas Racing di Riley Herbst (non in contesa per i Playoffs). Titolo più che mai meritato quindi per lo statunitense dopo 469 partenze, 10 pole, 281 piazzamenti in Top10 e 25 affermazioni (due ottenute nel 2024 a Darlington ed in Michigan).

Ty Majeski, invece, ha letteralmente dominato la finale della NASCAR Craftsman Truck Series imponendosi con margine sulla concorrenza. Il 30enne nativo dello Stato del Wisconsin si è imposto per la prima volta nella serie dopo una finale perfetta in cui ha regolato i rivali per il successo Corey Heim (TRICON Garage Toyota #11) e Christian Eckes (McAnally Hilgemann Chevrolet #19).

Il primo dei due citati, campione della regular season 2024 abile ad imporsi in sei occasioni quest’anno (una nei Playoffs), non ha mai avuto la chance per impensierire la Ford #98 schierata dal ThorSport Racing. Il volto originario di Seymour è stato semplicemente superiore in una serata in cui ha ottenuto il terzo successo in stagione, il sesto in carriera, dopo le affermazioni nella regular season al Lucas Oil Indianapolis Raceway Park ed a Richmond.

Piccola nota di colore per il nuovo campione della NASCAR Truck Series, multato con 12.500 dollari da parte della NASCAR per non essersi presentato al ‘Media Day’ che ha preceduto il Championship 4. Ty Majeski ha saltato l’appuntamento con la stampa per recarsi a votare il Presidente degli Stati Uniti d’America ignorando l’obbligo di presenza come ‘contendente al titolo’. In ogni caso lo statunitense ha presentato un ricorso al provvedimento degli organizzatori.