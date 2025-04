NASCAR, Larson unico padrone a Bristol

Kyle Larson domina e vince senza rivali la corsa primaverile di Bristol della NASCAR Cup Series 2025. Il #5 di Hendrick Motorsports e Chevrolet festeggia per la seconda volta in stagione, la trentunesima in carriera dopo aver completato 411 giri al comando dei 500 previsti.

La prima Stage è stata segnata dall’assenza di neutralizzazioni. Le squadre non hanno preso rischi inutili vista l’estrema incertezza in merito alla durata delle gomme, una variabile che ha segnato l’intera tappa primaverile di Bristol del 2025.

Alex Bowman #48 ha ceduto il testimone a Kyle Larson #5, assoluto padrone della scena nella giornata di ieri nell’appuntamento riservato alla NASCAR Xfinity Series sempre con una Chevrolet Camaro schierata da Hendrick Motorsports.

Senza caution il dominio del 32enne nativo di Elk Grove è continuato anche dopo la conclusione della Stage 2. L’americano non ha commesso errori nell’ultima sosta in regime di green flag riuscendo a tenere il primato sulla Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin.

Come accaduto settimana scorsa a Darlington la corsa è entrata nel vivo solamente nei 50 giri conclusivi. Da segnalare infatti il pit ritardato di Ryan Blaney (Penske Ford #12) rispetto a Larson, pronto per iniziare una disperata rimonta negli ultimi 50 giri.

Il finale non ha cambiato le carte in tavola premiando meritatamente la Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports. Larson che quest’anno proverà nuovamente a correre a maggio nello stesso giorno la 500 Miglia di Indianapolis valida per la NTT IndyCar Series e la Coca-Cola 600 valida per la NASCAR Cup Series a Charlotte ha preceduto all’arrivo Hamlin, Ty Gibbs (Gibbs Racing Toyota #45), Chase Briscoe (Gibbs Racing Toyota #19) ed il già citato Blaney.

Pausa settimana prossima per la NASCAR Cup Series che tornerà protagonista dopo Pasqua con il tradizionale round a Talledega. Ricordiamo che sarà l’unico stop previsto in stagione, non vi saranno infatti più week-end liberi fino al Championship 4 di Phoenix (novembre).

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES BRISTOL

5 RUN Kyle Larson Chv 500 16.302 117.703 15.386 124.711 3

11 RUN Denny Hamlin Tyt 500 2.250 2.250 16.096 119.21 15.499 123.802 4

54 RUN Ty Gibbs Tyt 500 6.769 4.519 16.104 119.151 15.453 124.17 4

19 RUN Chase Briscoe Tyt 500 6.911 0.142 16.012 119.835 15.476 123.986 4

12 RUN Ryan Blaney Frd 500 7.395 0.484 16.259 118.015 15.595 123.039 5

24 RUN William Byron Chv 500 7.997 0.602 16.060 119.477 15.627 122.787 4

1 RUN Ross Chastain Chv 500 11.432 3.435 15.953 120.278 15.494 123.841 5

20 RUN Christopher Bell Tyt 500 14.895 3.463 16.124 119.003 15.490 123.873 3

16 RUN AJ Allmendinger Chv 500 16.505 1.610 16.801 114.207 15.380 124.759 3

3 RUN Austin Dillon Chv 499 1 lap 16.157 118.76 15.434 124.323 5

77 RUN Carson Hocevar Chv 499 1 lap 16.025 119.738 15.500 123.794 4

21 RUN Josh Berry Frd 499 1 lap 16.298 117.732 15.568 123.253 4

7 RUN Justin Haley Chv 499 1 lap 16.361 117.279 15.466 124.066 4

8 RUN Kyle Busch Chv 499 1 lap 16.088 119.269 15.677 122.396 5

9 RUN Chase Elliott Chv 499 1 lap 16.387 117.093 15.680 122.372 4

6 RUN Brad Keselowski Frd 498 2 laps 1 lap 16.104 119.151 15.578 123.174 5

2 RUN Austin Cindric Frd 498 2 laps 16.118 119.047 15.567 123.261 5

45 RUN Tyler Reddick Tyt 498 2 laps 16.223 118.277 15.630 122.764 4

23 RUN Bubba Wallace Tyt 498 2 laps 16.296 117.747 15.560 123.316