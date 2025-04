NASCAR, Hamlin sorprende tutti ai box e vince a Darlington

Denny Hamlin vince di forza a Darlington della NASCAR Cup Series 2025. La Toyota #11 di Joe Gibbs Racing trionfa ad una settimana di distanza dal successo di Martinsville ottenendo la 56ma affermazione in carriera al termine di un avvincente overtime. Sconfitto William Byron, al comando per 243 dei 293 giri previsti.

I primi passaggi hanno avuto un solo uomo al comando: Byron. Il due volte vincitore della Daytona 500 ha letteralmente dominato la scena siglando il giro più veloce ed entrambe le Stage senza rivali. La Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports ha continuato a controllare la ‘Goodyear 400’ con estrema facilità confermando quanto mostrato anche in qualifica, l’americano ha respinto di forza ogni ipotetico recupero da parte delle Toyota Joe Gibbs Racing di Christopher Bell #20 e Denny Hamlin #11.

Senza bandiere gialle la gestione delle gomme è diventata cruciale in uno dei tracciati più abrasivi del calendario. L’ultima sosta in regime di green flag a 50 giri dalla fine ha concesso il primato a Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45), fermo in pit road alcuni giri prima rispetto alla Chevy #24 di Byron.

Il campione della regular season 2024 ha iniziato a dettare il passo sulla Ford Mustang #12 Team Penske di Ryan Blaney, sul già citato Bell e su Byron, determinato a riprendere il controllo delle operazioni dopo aver dominato le due Stage iniziali.

Gli ultimi 20 giri sono stati più che mai interessanti con le gomme di tutti i protagonisti sempre più stressate. Reddick ha provato a gestire la situazione ed il recupero da parte di Blaney, Bell e Byron che puntualmente è arrivato a 5 giri dalla conclusione.

Reddick ha tentato di resistere a Blaney, il campione 2023 ha passato la Toyota #23 prima di una clamorosa bandiera gialla per un testacoda di Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5). Giornata da scordare per il californiano, fermo dopo curva 1-2 a 4 giri dalla fine con il medesimo errore commesso dopo 4 passaggi dalla prima green flag.

L’asfalto abrasivo del leggendario catino che sorge in South Carolina ha portato nuovamente i piloti a fermarsi ai box per l’overtime. Denny Hamlin ha approfittato della situazione per balzare al comando, il #11 di Joe Gibbs Racing si è ritrovato in cima al gruppo al restart davanti a Reddick, Byron e Blaney.

Gli ultimi due passaggi all’interno del ‘The Track Too Tough To Tame’ sono stati ‘semplici’ per il tre volte vincitore della Daytona 500. Hamlin ha approfittato della lotta per il secondo posto per allungare sulla concorrenza, Byron ha chiuso secondo precedendo Bell, Reddick, Blaney, Chris Buescher (RFK Racing Ford #17) e Ross Chastain (Trackhouse Chevrolet #1).

Resta immutato al termine dell’ottava competizione del 2025 l’incredibile primato realizzato da Jeff Burton nel settembre 2000, abile a vincere dalla pole in quel di Loudon in New Hampshire rimanendo al comando per i 300 giri previsti. Oggi Byron si è fermato a 49 tornate dalla fine.

Prossima settimana un nuovo week-end a Bristol.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES DARLINGTON 400

11 RUN Denny Hamlin Tyt 297 29.581 166.242 29.581 166.242 7

24 RUN William Byron Chv 297 0.597 0.597 29.387 167.339 29.387 167.339 7

20 RUN Christopher Bell Tyt 297 1.108 0.511 29.814 164.943 29.526 166.552 9

45 RUN Tyler Reddick Tyt 297 1.197 0.089 29.897 164.485 29.734 165.386 9

12 RUN Ryan Blaney Frd 297 1.634 0.437 30.201 162.829 29.910 164.413 9

17 RUN Chris Buescher Frd 297 1.833 0.199 30.280 162.404 29.993 163.958 8

1 RUN Ross Chastain Chv 297 2.006 0.173 30.291 162.345 29.944 164.227 7

9 RUN Chase Elliott Chv 297 2.191 0.185 30.331 162.131 30.137 163.175 9

54 RUN Ty Gibbs Tyt 297 2.256 0.065 30.315 162.217 30.009 163.871 8

8 RUN Kyle Busch Chv 297 2.412 0.156 30.357 161.992 30.014 163.844 7

2 RUN Austin Cindric Frd 297 2.689 0.277 30.424 161.636 29.647 165.872 7

38 RUN Zane Smith Frd 297 2.730 0.041 30.163 163.034 30.163 163.034 7

22 RUN Joey Logano Frd 297 2.941 0.211 30.607 160.669 29.842 164.788 8

34 RUN Todd Gilliland Frd 297 3.073 0.132 30.349 162.035 30.057 163.609 7

99 RUN Daniel Suarez Chv 297 3.251 0.178 30.495 161.259 30.142 163.148 8

10 RUN Ty Dillon Chv 297 3.717 0.466 30.801 159.657 30.276 162.426 9

43 RUN Erik Jones Tyt 297 3.770 0.053 30.699 160.188 30.253 162.549 9

16 RUN AJ Allmendinger Chv 297 3.805 0.035 30.846 159.424 30.275 162.431 7

4 RUN Noah Gragson Frd 297 4.065 0.260 30.824 159.538 30.492 161.275 8

88 RUN Shane Van Gisbergen Chv 297 4.274 0.209 30.946 158.909 30.623 160.585 9

23 RUN Bubba Wallace Tyt 297 4.406 0.132 31.127 157.985 29.870 164.633 8

41 RUN Cole Custer Frd 297 7.529 3.123 31.908 154.118 30.530 161.074