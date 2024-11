MotoGP su TV8: orari GP Barcellona 2024, il programma in chiaro dal 15-17 novembre

Il Motomondiale arriva al proprio capolinea. Il viaggio cominciato in Qatar nel mese di marzo è ormai prossimo alla conclusione. Dopo aver toccato quindici nazioni, sparpagliate su tutti i continenti a eccezione dell’Africa, il campionato iridato 2024 di MotoGP, Moto2 e Moto3 si appresta a scrivere la parola “Fine” con il Gran Premio della Solidarietà.

Come d’abitudine, si sarebbe dovuto correre all’autodromo intitolato alla memoria di Ricardo Tormo, edificato nei sobborghi di Valencia. Cionondimeno, i drammatici eventi di un paio di settimane orsono hanno portato alla cancellazione dell’evento e al suo spostamento al Montmelò.

Si resta in Spagna, dunque, seppur in Catalaogna. Difficile immaginare che l’atto conclusivo possa assumere i connotati di “Festa di fine stagione”. Dopotutto, si corre nel nome di una regione alluvionata e colpita da una tettibile calamità. Si scenderà in pista da venerdì 15 a domenica 17 novembre. Come seguire il GP di Barcellona 2024 di MotoGP in TV?

MOTOGP – PROGRAMMA GP SOLIDARIETA’ 2024

VENERDÌ 15 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 9.00-9.35, Moto3, Prove libere

Ore 9.50-10.30, Moto2, Prove libere

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 16 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 8.40-9.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 9.25-9.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 17 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 9.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP SOLIDARIETA’ 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta qualifiche e Sprint del sabato. Anche il Gran Premio della domenica sarà proposto live in chiaro. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo della Solidarietà. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento catalano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio della Solidarietà dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 16 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10.50-11.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 12.50-13.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 13.45-14.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 15.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 17 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.00, Direttaa GRAN PREMIO Moto3

Ore 12.20, Diretta GRAN PREMIO Moto2

Ore 14.00, Diretta GRAN PREMIO MotoGP