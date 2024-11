MotoGP oggi in tv, GP Barcellona 2024: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 15 novembre, inizierà l’ultimo week end del Motomondiale 2024. I centauri saranno impegnati sul circuito del Montmeló (Barcellona) in una sede diversa da quella prevista originariamente. Le conseguenze drammatiche della tempesta DANA su Valencia hanno costretto gli organizzatori del Circus a cambiare il calendario. L’ultimo atto, quindi, si terrà in Catalogna.

In MotoGP tiene banco il confronto mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Il pilota piemontese della Ducati ufficiale è distante da Martin (Ducati Pramac), leader della classifica, 24 lunghezze e sarà costretto a vincere e a sperare in qualche errore dal suo rivale. Se lo spagnolo dovesse, infatti, mettere insieme una Sprint Race e un GP consistenti, il discorso sarebbe chiuso.

Pecco, dal canto suo, cercherà di far proprie la Sprint e la gara domenicale, dopo di che tirare le somme, su un tracciato che quest’anno una grande delusione gliel’ha data. Si pensa alla prova del sabato e a quella caduta nell’ultimo giro, quando aveva in pugno il successo. Uno dei cinque zero di Bagnaia in quest’annata nelle Sprint Race.

Il venerdì del GP di Barcellona sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, della Sprint Race della MotoGP e delle gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

MOTOGP OGGI IN TV GP BARCELLONA 2024

Venerdì 15 novembre

Ore 9.00-9.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 9.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP BARCELLONA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 15 novembre

