MotoGP, Marc Marquez: “Per arrivare secondo ho rischiato! Oggi abbiamo fatto un passo in avanti importante”

Marc Marquez è soddisfatto dopo aver centrato la seconda posizione nella Sprint Race del Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Sepang abbiamo vissuto una gara intensa, con la caduta di Pecco Bagnaia che potrebbe aver scritto la parola “fine” alla corsa per il titolo.

Jorge Martin, infatti, ha vinto la corsa e ha allungato a +29 punti sul rivale, chiudendo con 913 millesimi su Marc Marquez e 2.010 su Enea Bastianini che completa il podio. Quarta posizione per Alex Marquez a 6.5, quinta per Fabio Quartararo a 7.9, quindi sesto Franco Morbidelli a 8.9, settimo Brad Binder a 11.0 davanti a Jack Miller, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi che completa la top10.

Al termine della gara su distanza ridotta, il pilota otto volte campione del mondo ha raccontato quanto avvenuto in pista: “Anche se questa non è una delle mie piste preferite ho conquistato un ottimo risultato? Il segreto? Lavoro, lavoro e lavoro. Quando non riesci a prendere le chance giuste, devi rimboccarti ancora di più le maniche. Oggi abbiamo iniziato bene, compiendo un passo in avanti già nelle qualifiche, grazie ad un set-up mai provato prima. Mi tengo stretto questo podio e lo voglio dedicare a tutta la Comunitat Valenciana colpita dalle devastanti alluvioni dei giorni scorsi”.

Il pilota nativo di Cervera prosegue nel suo racconto ai microfoni di Sky Sport: “Sinceramente oggi sono andato forte anche perchè ho rischiato. Se non avessi spinto un po’ di più non avrei fatto così bene. Senza la caduta di Bagnaia non avrei fatto più di terzo, per cui so bene qual è il mio limite su questa pista. Ad ogni modo sono contento perchè non avevo il passo per stare con i migliori fino a ieri”.